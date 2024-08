Hertz Classics: Mit Stil der Hitze der Stadt entkommen

Ein Blick auf die Zahlen zeigt, dass der Anteil der autofreien Haushalte in Wien in den letzten Jahren gestiegen ist, innerhalb von zehn Jahren um 5%. Interessant ist dabei die Tatsache, dass Pkw laut Statistik Austria und dem VCÖ im Schnitt am Tag 32 Kilometer gefahren und 23 Stunden am Tag nicht genutzt werden und somit „Stehzeuge“ sind. Höchstens 10% der Pkw österreichischer Haushalte sind gleichzeitig im Einsatz.

Mietwagen statt Zweitwagen

„Dies könnte einer der Gründe sein, warum immer mehr Haushalte auf ein Zweitauto in der Familie verzichten und dieses bei Bedarf durch ein Mietauto ersetzen. Ist das ‚Alltagsauto‘ oft ein Kleinwagen, Kompaktwagen oder ein Elektrofahrzeug, wird für die Urlaubsfahrt oder die Großfamilien-Reise ein für den Anlass passendes Fahrzeug zugemietet“, sagt Andreas Weingartenr, Marketing und Sales Director von Hertz. „Dies kann ein Kombi, ein Achtsitzer Van oder schon auch einmal ein Cabrio für die Reise in den Süden oder aufs Land sein“, weiß Andreas Weingartner. „SUV und Crossover sind die mit Abstand die beliebtesten Mietfahrzeuge“.

Ausfahrt mit Kultauto

Hertz Classics bietet hierfür mit seiner vielfältigen Classic Car-Flotte die idealen Voraussetzungen. Vom Wirtschaftswunder Symbol VW Käfer, einem Citroen 2CV über einen Jaguar E-Type oder eine Chevrolet Corvette bis zum Austin Healey 3000 MK III und dem legendären 66er Mustang Cabrio. Einzigartige Modelle mit klassischem Flair. Dank der Vorteile des Automietens – die Flexibilität, das Rundum-Service-Paket und der finanzielle Aspekt sind einige davon. Eine Tour mit Oldtimer-Picknick ist bereits ab 310 EUR pro Tag erhältlich. (red)