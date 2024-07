Bucuti & Tara Beach Resort: Kulinarische Perle auf Aruba

Das Bucuti & Tara Beach Resort ist bekannt für sein Engagement für Nachhaltigkeit und hervorragenden Service und setzt auch in der Gastronomie Maßstäbe. Das charakteristische Restaurant des Resorts, das "Elements", wurde unter anderem von TripAdvisor's Travelers Choice Awards wiederholt als eines der besten Restaurants der Welt für romantisches Essen ausgezeichnet und erhielt außerdem fünf Jahre in Folge den Wine Spectator Award of Excellence. In spektakulärer Lage direkt am Meer bietet das Elements ein unvergessliches kulinarisches Erlebnis, bei dem globale Einflüsse mit lokalen, biologischen Zutaten kombiniert werden.

Dine around: Arubas Kulinarik erleben

Obwohl das Resort kein All-inclusive-Resort ist und sein Restaurant sowohl A-la-carte- als auch Buffet-Optionen anbietet, ist das „Dine Around“-Konzept des Bucuti & Tara Beach Resort bemerkenswert. Es ermöglicht den Gästen, die kulinarische Vielfalt Arubas zu genießen, ohne auf die Annehmlichkeiten eines All-inclusive-Resorts verzichten zu müssen. Für einen Festpreis von 65 USD können die Gäste aus fünf der besten Restaurants der Insel wählen und ein Drei-Gänge-Menü genießen. Diese Flexibilität ist bemerkenswert und unterstreicht das Engagement des Resorts für seine Gäste.

Die Küche im „Elements“ Restaurant setzt auf Nachhaltigkeit und lokale Zutaten, ohne dabei auf globale Einflüsse zu verzichten. Vegetarier, Veganer und Gäste mit Glutenunverträglichkeit finden hier ebenso spannende Kreationen, die beweisen, dass Genuss und bewusste Ernährung Hand in Hand gehen können.

Ein Fest der Sinne und Kulturen

Die Küche Arubas selbst ist ein Spiegel der multikulturellen Geschichte der Insel. Einflüsse aus den Niederlanden, der Karibik, Lateinamerika, Afrika und Asien verschmelzen zu einem Geschmackserlebnis. Von traditionellen Gerichten wie Ziegenfleisch-Curry bis hin zu niederländischen „Bitterballen“ - die Speisekarten Arubas sind so bunt wie die Insel selbst. Fischliebhaber kommen besonders auf ihre Kosten: Restaurants wie das „Elements“ setzen auf Nachhaltigkeit und servieren fangfrischen Mahi-Mahi, Red Snapper und Barrakuda, zubereitet mit lokalen Kräutern und Gewürzen. Die gastronomische Szene Arubas entwickelt sich stetig weiter und bietet BesucherInnen immer neue Gründe, die Insel auch kulinarisch zu entdecken. Vom romantischen Dinner am Strand bis hin zu lebhaften Straßenmärkten - Aruba hat für jeden Geschmack das passende Angebot.

Über das Bucuti & Tara Beach Resort

Das Bucuti & Tara Beach Resort auf Aruba wurde 2018 zum ersten CO2-neutralen Hotel der Karibik erklärt. Der Gründer und Geschäftsführer des Adults-Only Hotels, Ewald Biemans, ist gebürtiger Österreicher und ist ein gefeierter Hotelier sowie Umweltschützer. So wurde er beispielsweise 2017 vom Caribbean Journal als Hotelier des Jahres ausgezeichnet. Das Bucuti & Tara Resort liegt am weißen Eagle Beach Strand auf Aruba, welcher unter anderem das Zuhause für geschützte Meeresschildkröten ist.

Es verfügt über 104 luxuriöse Gästezimmer, Suiten und Penthäuser. Gäste des Bucuti & Tara Resorts können sich unter anderem auf einen Infinity-Pool, ein Spa und verschiedene ausgezeichnete Restaurants bzw. Bars freuen. Das Resort ist ein Vorreiter hinsichtlich des nachhaltigen Tourismus und ist nach unter anderem LEED Gold, Green Globe Platinum und ISO 14001 zertifiziert. 2016 wurde es von Green Globe zum umweltfreundlichsten Resort der Welt gekürt. (red)