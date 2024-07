Travelport & Finnair: Langfristige Multi-Source-Content-Vertriebsvereinbarung

Die Vereinbarung sehe vor, dass Agenturkunden von Travelport Zugang zu bewährten Multi-Source-Inhalten von Finnair, einschließlich Zusatzleistungen, haben werden. Die Unternehmen würden derzeit gemeinsam an der Bereitstellung von NDC-Content und Serviceleistungen von Finnair über die Travelport+ Plattform arbeiten, schreiben Finnair und Travelport in einer Presseaussendung.

„Unsere Vereinbarung mit Travelport unterstreicht unser gemeinsames Ziel, Reisenden beim Kaufen und Buchen von Finnair mehr Wert und ein besseres Erlebnis zu bieten,“ so Jenni Suomela, Vice President of Global Sales and Channel Management, bei Finnair. Diese Zusammenarbeit mit Travelport wird das Finnair-NDC-Programm deutlich aufwerten, während die Airline weiter skalieren und die Verbreitung bei Agenturen und Reiseanbietern vorantreiben werde.

Travelport+ stellt Zugriff auf Content sicher

„Diese Vereinbarung stellt sicher, dass Agenten, die Travelport+ nutzen, auf relevante, personalisierte und angereicherte Multi-Source-Inhalte von Finnair zugreifen können, um Reisenden die besten Angebote präsentieren zu können“, sagt Damian Hickey, Global Head of Air Partners bei Travelport. Das Technologieunternehmen sei bestrebt, verkaufsfertigen Multi-Source-Content zu liefern, den Agenturkunden für Partner wie Finnair einfach verkaufen und verwalten können, da ein moderner Reisevertrieb für alle reibungslos funktionieren müsse, so Hickey. (red)