9,3 Mio. Gäste: Halbjahresrekord für Dubai

Angetrieben durch die Bestrebungen des Dubai DET (Department of Economy and Tourism), in Zusammenarbeit mit Stakeholdern und Partnern, stehe das Wachstum der internationalen Besucherzahlen im Einklang mit dem übergreifenden Ziel, Dubai als beste Stadt zum Leben, Besuchen und Arbeiten zu positionieren, so DET in einer Ausendung.

Wichtige Quellmärkte

Von Jänner bis Juni 2024 hatten die Nachbarschaftsmärkte aus dem Golfkooperationsrat (GCC) sowie dem Nahen Osten (MENA) zusammen einen Anteil von 26% an den GesamtbesucherInnen (GCC: 1,27 Mo. Ankünfte, oder 14%, bzw. MENA: 1,09 Mio. Ankünfte, oder 12%). Aus Westeuropa kamen insgesamt 20% der Dubai-BesucherInnen, 1,89 Mio. Besucher. Die Hotels und Unterkünfte von Weltklasse gehören nach wie vor zu den wichtigsten Säulen des Reiseziels Dubai. Dazu beigetragen haben auch hochkarätige Eröffnungen wie The Lana, das erste Haus der Dorchester Collection im Nahen Osten; Dubais erstes Fitnesshotel SIRO One Za'abeel oder das Hilton Dubai Creek Hotel & Residences. Dubais Hotelportfolio wird mit den für den Rest des Jahres geplanten Neueröffnungen weiter wachsen.

Gesteigerte Auslastung

Der Hotelsektor habe sich von Jänner bis Juni in allen Bereichen des Gastgewerbes gut entwickelt, inklusive der Belegung, der durchschnittlichen Tagesrate (ADR), des Umsatzes pro verfügbarem Zimmer (RevPAR) und der Aufenthaltsdauer der Gäste. Die durchschnittliche Auslastung der Hotels in Dubai, die zu den höchsten der Welt gehört, liegt mit 78,7% leicht über dem Wert von 77,7% im Vergleichszeitraum 2023. Die Zahl der belegten Zimmernächte stieg um 3% und lag Ende des ersten Halbjahres bei 21,35 Mio., verglichen mit 20,73 Mio. im ersten Halbjahr 2023. Die durchschnittliche Tagesrate (ADR) stieg im ersten Halbjahr auf 558 AED (rund 140 EUR), was einem Anstieg von 4% gegenüber dem Zeitraum 2023 entspricht. Zum Stichtag 30. Juni 2024 ist die Gesamtzahl der verfügbaren Zimmer in Dubai 150.879, verglichen mit 148.689 Zimmern Ende Juni 2023. Die Anzahl der Betriebe lag bei 832, verglichen mit 810 zum gleichen Zeitpunkt des vergangenen Jahres. (red)