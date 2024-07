Viertes The Ozen Collection-Hotel in Planung

Das Haus wird in den Ausläufern der Aravalli-Gebirgskette in Jaipur, Rajasthan entstehen, die Eröffnung ist für das zweite Quartal 2025 geplant. Es ist das vierte Projekt unter der Flagge von The Ozen Collection und das elfte Haus in Indien für das gesamte Unternehmen, das vertraglich unterzeichnet ist.

Ozen Villas Jaipur soll über 181 Villen, die entweder über ein oder zwei Schlafzimmer und alle einen privaten Pool bieten, umfassen. Mit niedriger Architektur werde sich das exklusive Resort in die herrlich grüne Landschaft und das 8 Hektar große Areal einbetten. Damit soll es ein exklusives Hideaway für anspruchsvoll Reisende werden, die sich nach einem ruhigen Rückzugsort sehnen. Doch auch für außergewöhnliche Meetings, elegante Feierlichkeiten und opulente indischen Hochzeiten werde es eine perfekte Adresse: Indoor entsteht ein Veranstaltungssaal, der fast 2.000 Quadratmeter umfasst; outdoor gibt es zusätzliche Möglichkeiten für Veranstaltungen unter freiem Himmel, kündigt Atmosphere Core an.

Exquisite Küche und besondere Lage

Exquisit soll die kulinarische Reise im Ozen Villas Jaipur werden – es sind eine Reihe Restaurants und Bars geplant. Darunter ein ganztägig geöffnetes Restaurant, das innen wie außen verwöhnt. Eines der absoluten Highlights des Resorts seien der Blick auf die Aravalli-Gebirgsketten und die Nähe zum weltberühmten Amber Fort, das nur 31 Kilometer entfernt ist. Erstklassig sei auch die Anbindung – das Resort entstehe nur eine Autostunde vom internationalen Flughafen Jaipur entfernt. Außerdem liege es sich geradezu perfekt im Goldenen Dreieck: nach von Gurgaon sind es nur 2,5 und nach Agra 3 Stunden, heißt es weiter.

Jaipur ist berühmt für seine majestätischen Festungen, Paläste und sein reiches kulturelles Erbe. Die Mischung aus Mewar-, Rajput- und Rajasthan-Einflüssen zeigt sich in den lebhaften Festen, der köstlichen Küche und der atemberaubenden Architektur der Stadt und macht sie zu einem erstklassigen Ziel für Luxusreisende. (red)