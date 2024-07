Ponant: Schnelleres, kostenfreies Internet an Bord

Der an Bord bestehende Dienst sei dazu mit dem Starlink-Netzwerk, welches von Marlink bereitgestellt wird, erweitert worden. Der Internetzugang werde für alle Reisende an Bord der Schiffe der Reederei schon seit einigen Jahren kostenfrei zur Verfügung gestellt und bereichere dank der nun verbesserten Verbindung nicht nur das Borderlebnis der Gäste, sondern auch den Betrieb an Bord sowie die Navigation, heißt es weiter.

Online in den entlegensten Gegenden

„Mit Starlink genießen unsere Gäste selbst in den entlegensten Regionen der Erde nun einen Hochgeschwindigkeits-WLAN-Zugang. Die Le Commandant Charcot hat als erstes Schiff die Starlink-Antennen am geografischen Nordpol getestet“, erklärt Benoît Carassou-Maillan, Chief Guest Experience & Product Officer bei Ponant. „Als Experten für Expeditionskreuzfahrten bieten wir außergewöhnliche Routen an und diese neue, kostenlose Maßnahme ist Teil unseres Engagements, unseren Gästen jederzeit und überall auf der Welt den besten Service zu bieten.“

Die von SpaceX betriebene und von Marlink bereitgestellte Starlink-Konstellation umfasst 6.000 Satelliten, die in einer niedrigen Umlaufbahn um die Erde für schnellere Verbindungen und geringere Latenzzeiten sorgen. Das Starlink-Netzwerk erhöht damit die verfügbare Bandbreite und die geografische Abdeckung des über geostationäre Satelliten betriebenen VSAT-Hauptnetzes. (red)