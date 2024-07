Niederösterreich: Erfrischende Naturbadeplätze

Flüsse und Quellen sind nicht nur wichtige Erholungsorte, sondern auch bedeutend für Freizeitgestaltung und gesellschaftlichen Wohlstand. Ein Beispiel ist das Fischauer Thermalbad, wo täglich 40 Millionen Liter frisches Thermalwasser die Becken durchspülen. Das Quellwasser hat ganzjährig eine Temperatur von 19 Grad und überzeugt durch höchste Wasserqualität ohne chemische Desinfektion. Besonders geeignet ist dieses Wasser für Personen, die unter Erschöpfung, Haut- oder Venen-Beschwerden leiden. Ein Highlight sind zudem die original erhaltenen gelb-grünen Badekabinen im Jahrhundertwende-Flair, die für perfektes Sommerfrische-Feeling sorgen.

Das Naturbad Gloggnitz lockt nicht nur mit einem Beachvolleyball-Angebot. Die Anlage verfügt über einen Biobadeteich, wo schädliche Bakterien in einem Regenerationsbereich durch Sauerstoffanreicherung zum Absterben und Mineralisieren gebracht werden. Neben dem Naturbadeerlebnis gibt es ein großes Erlebnis- und Attraktionsbecken mit einer Massage- und Wellenbucht, Bodensprudlern und zwei Rutschen.

Wienerwald

Ein weiteres Highlight ist das Thermalbad Vöslau, wo Gäste im frischen Mineralwasser baden können, das direkt der Vöslauer Ursprungsquelle entspringt. Inmitten der Natur und einzigartiger Architektur findet man hier das perfekte Plätzchen für Erholung, Badevergnügen, Sport und vieles mehr.

Zu weiteren beliebten Naherholungsbereichen in der Region des Wiener Waldes zählen die Guntramsdorfer Badeteiche. In den Naturbadesee Ozean gelangt man über kleine Strände oder Stege. Die Liegewiese lädt nicht nur zum Sonnen ein, sondern auch zu einer Partie Fußball oder Beachvolleyball.

Mostviertel

Eine intakte Umwelt und der Aufenthalt in der Natur fördern das Wohlbefinden und wirken entspannend. Dies zeigt sich besonders nach einem Besuch im Seebad Lunz am See. Das smaragdgrüne, kristallklare Wasser, umgeben von einer traumhaften Naturkulisse, bietet den Gästen ein unvergleichliches Badevergnügen und lässt die Seele baumeln.

Das Göstlinger Flussbad an der Ybbs im Dr.-Steppan-Park bietet Besucherinnen und Besuchern glasklares Gebirgswasser. Selbst nach intensiven Sommertagen behält das Wasser eine angenehme Temperatur von 20 Grad Celsius. Kinder kommen hier voll auf ihre Kosten: Ein Spielplatz sowie die Möglichkeit, mit Steinen und Sand zu werken, Wehre zu bauen und Kanäle zu fluten, machen diesen Ort zu einem Paradies für die Kleinen.

Waldviertel

Das Flussbad Stiefern am Kamp ist ebenfalls ein empfehlenswerter Ort für Familien oder Gruppen. Die frei zugängliche Badewiese bietet nach einer ausgiebigen Radtour die perfekte Abkühlung. Eine Wasserrutsche und ein Spielplatz laden die kleinen Gäste zu Wasserabenteuern ein.

Ein kinderfreundliches Badeerlebnis bietet auch das Strandbad am Herrensee, das Strandbad Litschau. Die kleinen Gäste können dort direkt am See auf dem Sandspielplatz oder in der Gatschkiste spielen. Zudem gibt es ein Kleinkinderspielareal sowie einen großen, beschatteten Spielplatz mit Kletterburg. Die großen Gäste finden Abkühlung im Freischwimmerbecken oder direkt im Herrensee. Um den Badetag gemütlich ausklingen zu lassen und die letzten Sonnenstrahlen zu genießen, bieten sich die zwei dort angesiedelten Lokale an.

Wer es etwas moderner, aber dennoch naturbelassen mag, ist im Moorbad Schrems richtig. Das naturnahe Freibad bietet den Badegästen unzählige Freizeitmöglichkeiten, wie eine großzügige Holzterrasse, eine Gräserterrasse, Liegewiesen, vier Stege und einen Sandstrand, der mit Donaukies aufgeschüttet wurde. Highlight ist der Steinsteg, der zur Insel führt. Das moorhaltige Wasser des Moorbades kommt direkt aus dem nahegelegenen Hochmoor des Naturbades.

Weinviertel

Ein weiteres wunderschönes Naturbadgewässer ist das Aubad Hohenau an der March. Die Wasserfläche beträgt dort 3,2 Hektar und besitzt einen abgegrenzten Kinderbereich mit einer geringeren Wassertiefe.

Zu einem genussvollen Sprung ins Wasser verleitet auch der Badeteich Poysdorf. Neben Entspannung inmitten der großen, schattenspenden Bäume, gibt es die Möglichkeit, Tischtennis, Minigolf oder Beachvolleyball zu spielen. Für die kleinen Gäste steht ein Spielplatz bereit.

Donauregion

Wer es lieber südländisch mag, ist beim längsten Natursandstrand entlang der Donau in Luberegg (Gemeinde Emmersdorf) richtig. Mit dem prachtvollen Ausblick auf das Stift Melk und die vorbeiziehenden Donauschiffe stellt sich schnell ein Gefühl von Urlaub ein.

Ein weiteres Juwel ist der Donaustrand Rossatz Arnsdorf, der sich gegenüber von Dürnstein befindet. Der idyllische Sandstrand, ein Beachvolleyballplatz und ein großer Kinderspielplatz laden zum Verweilen und Genießen ein.

Für einen Sprung ins kühle Nass bietet das Aubad in Tulln das perfekte Ambiente. Der fünf Hektar große Badesee liegt im aunahen Areal der Donau und bietet neben Wasserrutschen und Erlebnisspielbach auch einen Sandstrand für Kinder. (red)