Europäische Reiseversicherung: noch mehr Touristik.Treffs

Touristik.Treff.Graz

Am 3. Juli machte der Touristik.Treff am Mur Beach in Graz Halt: Mehr als 35 Agents folgten der Einladung von Ruud Klerks (Europäische Reiseversicherung). Gemeinsam mit Birgit Mösenbacher (Club Aldiana), Simone Hartl (Kneissl Touristik), Martina Kopper-Konrad (Gruber Touristik Veranstalter GmbH), Alexander Descovich (Springer Reisen), Nikolas Tauber (Anex Tours), Klaus Holzmann (Star Clippers) und Bernd Käfer (Coral Ferientouristik) wurde zum Grillabend und Beachvolleyball an den Mur Beach geladen.

Was vor zehn Jahren das erste Mal organisiert wurde, ist mittlerweile ein schöne Sommer Tradition. Auch dieses Jahr fanden sich wieder genug SpielerInnen (5 x 5), die sich mit großem Einsatz spannende Beachvolleyball-Matches lieferten. Das Team vom Mur Beach stellte ein hervorragendes Grillbuffet, bei dem für jeden Geschmack etwas dabei war. Selbst der leichte Regen, der am Abend einsetzte, tat der Stimmung keinen Abbruch. Es wurde weiter Beachvolleyball (3 x 3) gespielt und der gemütliche Abend wurde von der Terrasse ins Zelt verlegt.

Touristik.Treff.Keutschach

Der nächste Stopp führte Ruud Klerks (Europäische Reiseversicherung) am 4. Juli an den Keutschachersee. Gemeinsam mit Birgit Mösenbacher, Simone Hartl, Hannelore Wallinger (DER Touristik), Alexander Descovich, Klaus Holzmann und Bernd Käfer begrüßte man 30 Agents zum Grillabend in Gerti's Strandbad. Bei angenehmen Temperaturen und sonnigem Wetter wurde auch hier einen hervorragendes Grillbuffet organisiert. Sportlich wurden die Agents beim Tischtennis gefordert.

Bei gutem Essen und erfrischenden Getränken wurde gefachsimpelt, alte Erinnerungen aus der Branche und lustige Anekdoten erzählt. „Es waren zwei gelungene Abende mit vielen netten Gesprächen“, zieht Ruud Klerks von der Europäischen Reiseversicherung ein zufriedenes Resümee über die Touristik.Treffs in der Steiermark und in Kärnten.

Touristik.Treff.Wien

Bereits am 18. Juni trafen sich 41 Agents auf Einladung von Robert Bunzl und Franz Tesar (Europäische Reiseversicherung), gemeinsam mit VertreterInnen von Leistungsträgern von DERTOUR Austria (Petra Seigmann), GTA Touristik (Nikos Tzanakis) und Anex Tour (Niki Tauber) im Barbados Inseltreff an der Neuen Donau am Kaisermühlendamm in Wien.

Der schon traditionelle Grillabend an der Neuen Donau wurde wie immer ausgiebig zum Networken und intensivem Informationsaustausch genutzt. Ein üppiges Grillbuffet mit diversen Schmankerln sorgte wie gewohnt für das leibliche Wohl. Perfektes Sommerwetter mit angenehm warmen Temperaturen trug zusätzlich zur guten Stimmung bei.