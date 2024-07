Israel: Künstlerische Festivals im Sommer

Im Juli können sich Einheimische und BesucherInnen Israels im ganzen Land auf hochkarätige Kunst freuen: Drei verschiedene Festivals bieten kreative Inspiration, darunter das International Fringe Festival und das Jerusalem International Film Festival.

International Fringe Festival

Noch bis zum 18. Juli 2024 dreht sich in Beer Sheva, im Süden Israels, alles um darstellende Kunst. Das International Fringe Festival, welches in diesem Jahr zum 14. Mal stattfindet, ist ein multidisziplinäres Festival der darstellenden Künste, welches Auftritte von lokalen und internationalen Künstlern in Kategorien wie Theater, Tanz, Poesie, Musik und Kunst umfasst. In diesem Jahr treten vorwiegend Künstler aus Israel mit ihren Beiträgen passend zum Motto des Festivals „Leben als Beziehungen“ auf. Viele Shows sind kostenlos für BesucherInnen, während für kostenpflichtige Auftritte maximal 24 EUR bezahlt werden müssen.

Philharmonic Fest 2024

Die Israelischen Philharmoniker veranstalten auch in diesem Jahr wieder ihr beliebtes Sommer Festival, welches zwischen dem 24. und 27. Juli in Tel Aviv stattfindet. Die vier Tage beinhalten insgesamt 13 verschiedene Aufführungen - dazu zählt: die Vorführung des Films „Harry Potter und der Gefangene von Askaban“, welcher von einem Live-Konzert des Israel Philharmonic Orchestra begleitet wird oder eine Hommage an das legendäre Plattenlabel „Motown Records" - bei dem 16 Musiker der Israelischen Philharmoniker gemeinsam mit dem Israel Jazz Orchestra auftreten, um eine Auswahl an legendären Motown-Hits vorzuführen.

Jerusalem International Film Festival

Israels größtes und ältestes Filmfestival findet in diesem Jahr zum 41. Mal statt und präsentiert ein reichhaltiges künstlerisches Programm. Zwischen dem 18. und 27. Juli werden Filmpremieren aus der ganzen Welt, die wichtigsten israelischen Filme des Jahres sowie Filme, die bei den renommiertesten Filmfestivals der Welt prämiert wurden, gezeigt.

Rund 70.000 FilmenthusiastInnen und hunderte hochkarätige Gäste aus der internationalen Filmindustrie sowie SchauspielerInnen und RegisseurInnen werden beim Jerusalem International Film Festival 2024 erwartet.

Weitere Infos unter: www.goisrael.com (red)