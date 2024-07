More.PEP in Style: Silver Ray-Kreuzfahrt im August

Das zweite Schiff der Nova Class von Silversea verspricht seinen Gästen ab Sommer 2024 ein außergewöhnlich luxuriöses Reiseerlebnis. Die kleinen Schiffe von Silversea sind für anspruchsvolle Individualisten konzipiert, die ein Yacht-Feeling garantieren und gleichzeitig in entspannter Atmosphäre für erholsame Urlaubstage auf dem Meer sorgen.

Silver Ray PEP-Angebot

Für Agents und Reiseexperten hat More.PEP in Style, nun ein besonders Angebot dafür im Programm: So geht es an Bord der Silver Ray in 11 Nächten vom 6.-17. August 2024 von Venedig nach Piräeus. Genächtigt wird dabei in der Vista Suite und kostet all inclusive 3.600 EUR p.P.

“more.PEP in Style” bietet allen MitarbeiterInnen der Touristik, Event und Hospitality-Branche - also allen Beschäftigten von Reisebüros, Veranstaltern und Airlines genauso wie Angestellten im MICE-Bereich oder auch ReisejournalistInnen - reduzierte Raten für renommierter Hotels und Resorts rund um den Globus. Ein kleines Expertenteam berät und betreut persönlich, egal ob City Trip, Kreuzfahrt, Hochzeitsreise oder Entspannungsurlaub. Dafür ist vor der Buchung lediglich eine Registrierung auf www.morepep.com notwendig. (red)