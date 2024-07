Kroatien: 28 Mio. Übernachtungen in der ersten Jahreshälfte

Wie aus den aktuellen Daten des eVisitor-Systems hervorgeht, verbuchte das Reiseziel von Jänner bis Ende Juni über 7,2 Mio. Ankünfte und 28,1 Mio. Übernachtungen. Dies entspricht einem Wachstum von 6% bei den Ankünften und 2% bei den Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

"Die positiven Ergebnisse, die wir im ersten Teil des Jahres erzielt haben, sind eine weitere Bestätigung dafür, dass sich Kroatien als ganzjähriges Reiseziel profiliert und dass den Gästen auch außerhalb der Sommermonate immer mehr geboten wird. Im ersten Quartal erzielten wir 24,61% höhere Einnahmen von ausländischen Besuchern als im Rekordjahr 2023. Durch zusätzliche Investitionen, für die die Regierung Rekordmittel aus europäischen Fonds und dem Staatshaushalt bereitgestellt hat, werden wir die Qualität unseres Angebots weiterhin erhöhen", betonte Tonči Glavina, Minister für Tourismus und Sport.

Nach Märkten betrachtet entfielen die meisten Übernachtungen der ersten sechs Monate auf Gäste aus Deutschland (5,7 Mio.) und auf inländische Besucher (3,7 Mio.), gefolgt von Slowenien (2,7 Mio.), Österreich (2,6 Mio.), Polen (1,8 Mio.) und dem Vereinigten Königreich (1,3 Mio.). Nach Unterkunftsart gereiht, fand der Großteil der Übernachtungen in Hotels (9,2 Mio.), gefolgt von privaten Unterkünften (über 8 Mio.) und von Camping-Plätzen (5,5 Mio.) statt.

Küsten locken mit hervorragender Wasserqualität

Laut Untersuchungen der Europäischen Kommission und der Europäischen Umweltagentur gilt Kroatien als Europas Spitzenreiter bei der Badewasserqualität an seinen Küsten. In der Gesamtwertung - also kombiniert mit den Binnengewässern - belegt Kroatien nach Zypern und Österreich Platz drei.

99,1% mit "ausgezeichnet" bewertet

Der Bericht von 2023, der 22.081 Standorte in der EU, der Schweiz und Albanien untersuchte, bestätigt, dass Küstengewässer tendenziell sauberer sind als Binnengewässer. Kroatien hat sich in diesem Vergleich erneut als Spitzenreiter hervorgetan und bietet UrlauberInnen die saubersten Badegewässer Europas - über 95% davon wird eine ausgezeichnete Wasserqualität bescheinigt. Dies umfasst sowohl Küstengewässer als auch Binnengewässer in Seen und Flüssen. Bemerkenswert ist, dass 886 von 894 Standorten (99,1%!) der Küstengewässer sogar mit der Note "ausgezeichnet" bewertet wurden. Außerdem schnitt nicht ein getestetes Gewässer in Kroatien schlecht ab.

Strenge Überwachung & kontinuierliche Qualität

Die Europäische Kommission und die Europäische Umweltagentur überwachen die Qualität der Badegewässer gemäß der EU-Badegewässer-Richtlinie. Diese zielt darauf ab, die Umwelt und die Gesundheit der Menschen durch die Sicherstellung guter Badegewässerqualität zu schützen. Kroatien erfüllt diese strengen Qualitätsstandards durchwegs. Durch die hervorragenden Ergebnisse hat Kroatien seine Position als erstklassiges Reiseziel für Badeurlauber in Europa weiter gefestigt. (red)