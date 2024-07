Sunlife bietet ab sofort All Inclusive-Tagespässe

Der "Day Pass" ist beispielsweise ideal für Ferienwohnungsgäste oder Aktivreisende, die Land und Leute kennenlernen und nicht an ein Strandresort gebunden sein möchten. Aber auch für Gäste anderer Hotels, die einen Tag in einem der Vier- und Fünf-Sterne-Hotels an der Ost- und Westküste von Mauritius verbringen wollen. Sunlife ist derzeit der einzige Hotelbetreiber auf der Insel, der Tagespässe anbietet. Inkludiert sind die Nutzung der Pools und Strände, die Verpflegung sowie die Sportanlagen und Kids Clubs.

All Inclusive-Tagespass

Mit dem Day Pass können Tagesgäste alle Annehmlichkeiten von 10:00 bis bis 17:00 Uhr genießen. Darin enthalten sind Soft-Getränke sowie alkoholische Drinks und eine Mittagsmahlzeit in einem der Restaurants. Im östlich gelegenen Long Beach erhalten Gäste außerdem 20% Rabatt auf Spa-Anwendungen sowie einen Afternoon Tea mit Pancakes und Heißgetränk. Außerdem stehen Besuchern die Pools, Hotelstrände mit Liegestühlen, Handtücher gegen Kaution und die Sportanlagen kostenlos zur Verfügung.

Preise & Details:

Im Fünf-Sterne-Hotel Long Beach sowie im Vier-Sterne-Hotel La Pirogue kostet der All Inclusive-Tagespass für Erwachsene und Jugendliche ab 12 Jahren 99 EUR und 50 EUR für Kinder bis 11 Jahre. Im Fünf-Sterne-Resort Sugar Beach liegen die Preise bei 125 EUR und 63 EUR (Kinder bis 11 Jahre) und im Adults Only Vier-Sterne-Hotel Ambre bei 69 EUR für Erwachsene. Die Preise können nach Saison und Auslastung der Hotels variieren.

Mehr Informationen unter: www.yoursunlife.com und www.book.daypassapp.com/brand/sunlife (red)