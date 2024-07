Aldiana Club-Resorts ab sofort über Dertour buchbar

Im Mai 2022 wurde die Premium Clubmarke Aldiana komplett von der Dertour Group übernommen und verstärkt seitdem das konzerneigene Hotelportfolio. Nun folgt der nächste Schritt der Integration, der Reisebüros in Österreich mehr Flexibilität bei der Angebotssuche bietet. So sind alle Aldiana Leistungen ab sofort nicht nur in den Vertriebssystemen inklusive TravelCompass, Bistro Portal und PowerSearch sondern zusätzlich auch über den Veranstalter Dertour zu finden und buchbar.

Einfacher & flexibler buchen

Dertour integriert die Premium Club-Häuser ab sofort als zusätzliche Komponenten in die Dertour Baustein- und Pauschalreisen. Somit können Aldiana Buchungen z.B. mit einer Dertour Rundreise, einem Mietwagen oder weiteren Hotelbausteinen in einer Buchung ergänzt werden und auch die klassischen Aldiana Pauschalreisen sind bequem über den Veranstalter Dertour buchbar.

Martin Fast, Geschäftsführer Dertour Austria, sowie Uwe Schmidt, Leiter Vertrieb Österreich und Schweiz der Aldiana Club-Resorts freuen sich über die neue Entwicklung: „Durch die Erweiterung unseres Hotelangebots bei der Veranstaltermarke Dertour können wir noch mehr Clubinteressierte erreichen und nun endlich auch Rundreisen und Clubaufenthalte unkompliziert u.a. als Bausteinreisen anbieten.“

Mit den beiden Neueröffnungen Aldiana Naga Bay in Ägypten und Aldiana Schlanitzen Alm in Kärnten sind somit ab sofort alle 10 Aldiana Club-Resorts über Dertour buchbar. (red)