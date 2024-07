MSC Cruises: Exklusive Ausflüge für MSC Yacht Club-Gäste

Marialuisa Iaccarino, Head of Shore Excursions bei MSC Cruises, freut sich über die Einführung des neuen Angebots für MSC Yacht Club-Gäste und sagt dazu: „Das neue Angebot wurde auf Basis des Gästefeedbacks mit dem Wunsch nach exklusiveren Erlebnissen für MSC Yacht Club Gäste entwickelt. Unsere Gäste profitieren von einem nahtlosen Übergang zwischen dem Butlerservice an Bord und den Ausflugsexperten an Land. Sie haben so die Möglichkeit, sich zu entspannen und sich voll und ganz auf die Kultur, Küche und Traditionen der jeweiligen Destination einzulassen.“

Mehr als 90 speziell konzipierte Landausflüge

Der MSC Yacht Club ist das „Schiff-im-Schiff“-Konzept von MSC Cruises, welches seinen Gästen mit eleganten Suiten Privatsphäre und Exklusivität bietet. Der Bereich überzeugt mit zusätzlichem Luxus in einer entspannten und eleganten Atmosphäre und verfügt über spezielle Einrichtungen wie ein eigenes Sonnendeck mit Pool, ein privates Restaurant und eine Lounge sowie personalisierten Service, beispielsweise den 24-Stunden-Butler- und Concierge-Service. Ergänzt wird das Angebot nun um mehr als 90 speziell konzipierte MSC Yacht Club Landausflüge in verschiedenen Häfen der Karibik, des Mittelmeers und Nordeuropas eingeführt - weitere sollen im Laufe des Jahres in anderen Regionen folgen.

Im Gegensatz zu den Landausflüge für alle Gäste werden die neuen exklusiven Touren nur in kleinen Gruppen durchgeführt. Darüber hinaus haben Gäste des MSC Yacht Club Vorrang bei der Ausschiffung und erhalten einen Privattransfer. Die Auswahl an sorgfältig kuratierten Angeboten ist dabei groß und umfasst sowohl authentische kulinarische Erlebnisse, Besuche der lokalen Kunstszene, Besichtigungen architektonischer Highlights sowie und ausgewählte Outdoor-Erlebnisse.

Beispiele & Buchung:

Die Ausflüge sind ab sofort für MSC Yacht Club Gäste online und über die MSC Cruises Buchungszentrale, das Reisebüro oder auch direkt an Bord über die MSC For Me App (sofern verfügbar), den MSC Yacht Club Concierge-Service oder am Landausflugscounter buchbar.

Hier 3 Highlights der über 90 neuen Landausflüge:

Cannes, Frankreich: Ein Fest für die Sinne mit Parfumeur Workshop: In einer der ältesten Parfümfabriken Südfrankreichs, die sich noch in Familienbesitz befindet, haben Gäste die exklusive Möglichkeit ihr persönliches Eau de Cologne zu kreieren. Nach der Herstellung ihres eigenen Dufts werden die Gäste von einem professionellen Parfümeur durch die Fabrik geführt, bevor sie ihre einzigartigen Kreationen mit nach Hause nehmen können.

Genua, Italien: Ein authentischer Kochkurs enthüllt die Pesto-Geheimnisse in Santa Margherita Ligure: Während eines exklusiven Kochkurses in Santa Margherita Ligure werden die Gäste in die Geheimnisse der weltberühmten Pesto-Sauce eingeweiht. Dabei lernen die TeilnehmerInnen auch berühmte Kochtechniken kennen, bevor sie ein gehobenes Menü genießen. Nach dem Mittagessen haben sie dann noch die Möglichkeit Portofino zu erkunden.

Akureyri, Island: Erholung in den geothermischen Fontana-Bädern: Bei einem Ausflug zu den geothermalen Fontana-Bädern am Laugarvatn-See können MSC Yacht Club Gäste eine erfrischende Erfahrung für Geist, Körper und Seele genießen. Dieses Thermalbad ist der perfekte Ort, um sich zu entspannen und den herrlichen Blick auf den See zu genießen. Um dieses Erlebnis noch angenehmer zu gestalten, haben die Gäste die seltene Gelegenheit, frisch gebackenes Roggenbrot zu probieren, das in der geothermischen Bäckerei direkt neben dem Bad hergestellt wird. Die Exkursion bietet auch die Möglichkeit, den malerischen Nationalpark Þingvellir zu erkunden, der von Bergen und einer mit grünem Moos und Wildblumen bewachsenen Lavaebene umgeben ist. (red)