Rhomberg-Event für ReisebüropartnerInnen

Die MitarbeiterInnen des Marketings und der IT von Rhomberg Reisen haben den Luxus in tollen Büroräumlichkeiten über den Dächern von Dornbirn zu arbeiten. Dass sich das Büro auch super als Eventlocation eignet, wurde am 4. Juli 2024 bei dem Afterwork-Event auf der Dachterrasse bewiesen.

Sundowner auf der Dachterrasse

In lockerer Atmosphäre mit DJ, Cocktails und Häppchen genossen die rund 80 Gäste die Aussicht auf Dornbirn - vom verglasten Büro oder von der gemütlichen Dachterrasse. Eigentümer Stefan und Christine Müller ließen es sich nicht nehmen, die langjährigen KollegInnen und WeggefährtInnen zu begrüßen. Gastgeber und Geschäftsführer Marco Wohlfahrt führte durch den Abend, der seinen Höhepunkt mit einer Verlosung von zwei Flügen für jeweils 2 Personen fand. Bei guter Stimmung und einem traumhaften Sonnenuntergang ließ man den Abend ausklingen. Das Organisationsteam von Rhomberg Reisen rund um Agenturbetreuerin Josephine Greber freute sich über den gelungenen Abend. (red)