Atout France: Neue Direktorin in Wien

des Atout France-Büros in Wien

Als neue Direktorin folgt Solenne Morel Emmanuel Marcinkowski, der von künftig die Zweigstelle in Madrid (Quellmärkte Spanien & Portugal) leiten wird. Zuvor war Morel bereits seit 2011 stellvertretende Direktorin des Büros in Wien.

Weg zu Atout France

Solenne Morel ist in der österreichischen Tourismusbranche keine Unbekannte - so übernahm sie ab 2006, nach einer kurzen Zeit als Vertreterin der Destination Tahiti, die Leitung der Verkaufsförderung (Leisure und MICE) und anschließend des Marketings bei Atout France. Die gebürtige Französin aus der Nähe von Versailles spezialisierte sich bereits im Rahmen ihres Sprachstudiums an der Pariser Sorbonne und der Universität Wien (Deutsch, Russisch) auf Marketing. (red)