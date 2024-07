Explora Journeys: Sebastian Selke als General Manager DACH

Als verantwortlicher Leiter der Marken MSC Cruises und Explora Journeys im Schweizer Markt übernimmt Selke ab sofort auch die Verantwortung für Explora Journeys in Deutschland und Österreich. Seine Rolle als Geschäftsführer von MSC Cruises Schweiz bleibt hiervon unberührt.

Erweiterung der Aufgabenbereiche

„Sebastian Selkes langjährige Erfahrung im Unternehmen, seine Expertise aus der Kreuzfahrtindustrie sowie sein Luxus-Know-how sind unverzichtbar für den Ausbau der kommerziellen Aktivitäten der neuen Luxus-Lifestyle-Marke in der DACH-Region. In enger Zusammenarbeit mit den Teams in den drei Ländern werden wir unter Sebastians Führung die Präsenz in diesen Schlüsselmärkten von Explora Journeys weiter ausbauen", so Georg Schmickler, Chief Business Development Officer bei MSC Cruises.

Schmicklers Verantwortungsbereich wird ebenfalls um die Marke Explora Journeys erweitert, zusätzlich zu seiner bisherigen Verantwortung für die Marke MSC Cruises und den MSC Yacht Club. Sebastian Selke wird direkt an Georg Schmickler berichten. (red)