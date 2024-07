Neben den regulären Angeboten gibt es auf der „16 Nächte – Transatlantik - ab Palma/bis Las Palmas“-Reise vom 16.10.-01.11.2024 ganz viel „Zeit für mich“: In mindestens drei besondere Sporteinheiten pro Tag sowie verschiedenen Vorträgen, interaktiven Workshops und Meditationen dreht sich alles rund um die Themen Gesundheit, Well-Being und Persönlichkeitsentwicklung. Ziel ist es, neue Gewohnheiten für den Alltag anzufangen, durchzuhalten und am Ende der Reise mitzunehmen.

„Zeit für mich“-Angebote

Besonders viel Zeit zum Entschleunigen sowie um mental und körperlich neue Wege zu gehen, bietet dabei die Transatlantik-Kreuzfahrt der Mein Schiff 2 mit neun Seetagen. Als Experten und Coaches sind mit an Bord Aline Vogel (Personal – und Mental Coach), Berenice Seiss (Yogaexpertin), Alis Türck & Cindy Alambwa (Gründerinnen von casimir/ Nahrungsergänzungsprodukte), Coco Achinger (Health Coach, Yogaexpertin & Breathwork Practitioner), Dr. Maren Grütters (Geschäftsleitung me time/Hypnose) sowie Norman Gräter (Inspirator). Alle „Zeit für mich“-Angebote sind individuell und je nach Interesse spätestens zwei Monate vor Reisebeginn im „Meine Reise Bordportal“ buchbar. Außerdem gibt es die Möglichkeit, für individuelle Gesprächszeiten mit dem persönlichen Wohlfühlcoach.

Preisinformation und Buchbarkeit:

Die Reise „16 Nächte - Transatlantik - ab Palma/bis La Romana“ mit der Mein Schiff 2 vom 16.10. bis 01.11.2024 mit Halt in Gibraltar, Las Palmas (Gran Canaria), Santa Cruz (Teneriffa), St. John’s (Antigua), Philipsburg (St. Maarten) sowie Basseterre (St. Kitts), gibt es ab 1.749 EUR p.P. in einer Innenkabine bei Doppelbelegung, mit Flug 2.629 EUR und ab 1.899 EUR p.P. in einer Balkonkabine bei Doppelbelegung, mit Flug ab 2.929 EUR, jeweils mit Mein Schiff Premium-Inklusivleistungen und im PUR-Tarif.

Nähere Infos unter: www.meinschiff.com (red)