Costa präsentiert neue Asien-Kreuzfahrten für 2025/26

Costa lanciert zwei neue Asien-Kreuzfahrten im Winter 2025/26: Die erste Route führt entlang von fünf Highlights in Japan, Hongkong, Taiwan und Südkorea, während die zweite Hongkong, Vietnam, Thailand, Singapur, Brunei und die Philippinen ansteuert. Mit dem Fly & Cruise Paket von den wichtigsten europäischen Städten werden auch Gäste aus Österreich ganz bequem zu den Abfahrtshäfen Hongkong, Tokio und Singapur anreisen können.

"Ich bin überaus erfreut, dass wir unseren Gästen aus Österreich nach langer Zeit wieder Kreuzfahrten in Asien anbieten können. Die neuen Routen der Costa Serena in Japan und Südostasien sind eine hervorragende Möglichkeit, die Winterferien 2025/26 zu verbringen und sprechen sowohl unsere Stammkunden als auch neue Kunden an und sind ab sofort buchbar", erklärt Ulrike Soukop, General Manager Austria & Switzerland von Costa Kreuzfahrten.

Kreuzfahrt durch Japan

Die erste Reiseroute der Costa Serena führt in Japan. Es ist eine 15-tägige Reise in das Reich der aufgehenden Sonne, auf der Gäste zeremonielle Traditionen, goldene Tempel und üppige Zen-Gärten entdecken können, mit einem Hauch moderner Geschichte in den Grossstädten. Die Costa Serena läuft dabei folgende Destinationen an: Hongkong, Keelung (Taiwan), Naha (Japan), Kagoshima (Japan), Tokio (Japan), Kobe (Japan), Nagasaki (Japan), Busan (Südkorea) und Hongkong.

Kreuzfahrt durch Südostasien

Die zweite, ebenfalls 15-tägige Kreuzfahrt führt durch Südostasien. Von den grenzenlosen Feldern Vietnams über die Tempel und goldenen Strände Thailands, entdecken die Gäste auf dieser Route auch die ultramoderne Skyline Singapurs, die grüne Natur der Philippinen und Bruneis bis hin zu Moscheen und lokalem Kunsthandwerk. Die Ziele dieser Reise sind Hongkong, Nha Trang (Vietnam), Phu My (Vietnam), Koh Samui (Thailand), Singapur, Bandar Seri Begawan (Brunei), mit einem 12-stündigen Zwischenstopp, Puerto Princesa, Palawan (Philippinen), Hongkong.

Die Japan-Kreuzfahrten werden vom 21. November 2025 bis zum 30. Jänner 2026 ab Hongkong und Tokio angeboten. Sie wechseln sich mit den Südostasien-Kreuzfahrten ab, die von Hongkong und Singapur aus starten.

Auch verkürzt oder kombiniert buchbar

Gäste können auch beide Routen zu einer einzigen 29-tägigen Kreuzfahrt kombinieren, bei der alle der insgesamt 14 Destinationen angesteuert werden. Das ist die ideale Gelegenheit, um das Jahresende 2025 und gleichzeitig den Jahresbeginn 2026 auf einer Costa Kreuzfahrt zu feiern. Darüber hinaus haben Gäste die Möglichkeit, den Aufenthalt im Abfahrt- oder Ankunftshafen zu verlängern, indem sie die Flugdaten unabhängig von den für die Kreuzfahrt festgelegten Daten wählen.

Alle, die weniger Zeit zur Verfügung haben, können die einwöchige Kreuzfahrt der beiden Reiserouten buchen. Bevor die Costa Serena zu diesen neuen Kreuzfahrten in Asien in See sticht, wird sie umfangreichen Renovierungsarbeiten unterzogen, die das Erlebnis an Bord weiter verbessern werden.

Weitere Informationen zu den Routen unter: www.costakreuzfahrten.at (red)