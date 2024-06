Dertour Regional in Velden, Wels und St. Pölten

Die Veranstaltungsreihe Dertour Regional hat sich zu einem jährlichen Fixpunkt entwickelt. So brachte man auch heuer wieder mit fünf Partnern im Gepäck viele interessierte Agents in Velden, Wels und St. Pölten auf den aktuellsten Wissenstand. Moderiert wurden die Abende in Velden und in Wels von Hannelore Wallinger (Key Account West Dertour Austria) bzw. in St. Pölten von Petra Seigmann (Key Account Ost Dertour Austria.

Spannende Partner

Martina Sadilkova von Beachcomber Hotels & Resorts rief ihre bewährten und beliebten Hotelanlagen in Erinnerung, Simon Bopp vom Fremdenverkehrsamt Irland begeisterte mit schönen Bildern und wertvollen Infos über die grüne Insel, Kerstin Sänger und Liesa Müller von der Mauritius Tourism Promotion Authority entführten auf die Trauminsel im Indischen Ozean und Charlotte Von Koenen von Phaea Resorts präsentierte die nachhaltig-exklusiven Häuser auf Kreta. In Wels war als „Zuckerl“ noch der Flughafen Salzburg mit dabei, für den Janine Kranz extra angereist war.

„Ich finde es toll, dass Dertour auch an die Agents abseits der Landeshauptstädte denkt - da melde ich mich jedes Mal sehr gerne an. Vor allem, wenn dann noch so spannende Partner mit dabei sind“, zeigte sich Sonja Jank, Restplatzbörse Villach, begeistert. (red)