MSC Cruises: Agenttour in Nordeuropa

Von 4. bis 11. Mai 2024 ging es für 18 TUI-ReiseexpertInnen an Bord der MSC Euribia ab/bis Kiel auf Erkundungstour durch Nordeuropa. Begleitet wurde die Gruppe dabei von den Kollegen im Außendienst Sabrina Jetzinger und Nedzad Hujdurovic. An Bord war neben verschiedenen Schulungen und Workshops natürlich auch ausreichend Zeit, das Schiff zu entdecken. Während einer „Behind the Scenes“-Tour hatten die Agents sogar die Möglichkeit, die Brücke zu besichtigen.

Nordeuropa erkunden

Die Route selber hat die Agents in die wunderschöne Welt der norwegischen Fjorde geführt. Über Kopenhagen ging es nach einem Seetag nach Alesund, wo die Gruppe bei einem gemeinsamen Stadtrundgang die Gegend erkundet hat. Nach einem Tag in Nordfjordeid erreichten sie Flaam, wo sie einen tollen Ausflug inklusive Fahrt mit der berühmten Flaambahn unternommen haben. Nach einem weiteren Seetag war die Gruppe zurück in Kiel. (red)