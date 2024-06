Dertour Austria Campus Live Oman

Mit dem Flugpartner Emirates flog die Gruppe ab Wien via Dubai bequem nach Muscat. Die hohen Temperaturen vor Ort konnten die Begeisterung über das Land nicht schmälern: „Die Hitze war zwar beschwerlich, aber eher Nebensache. Wir haben so viel über das Land gelernt, in tollen Hotels übernachtet und spannende Ausflüge gemacht. Der Oman ist ein unglaublich vielfältiges und sicheres Reiseland, ich werde bestimmt wieder kommen“, schwärmt Irene Zotter von 4U Travel in Wien.

Prestigeträchtige Hotels

Genächtigt wurde stilvoll in den bekanntesten 4- bis 6-Sterne-Hotels des Landes: Angefangen vom Crowne Plaza Muscat und dem Al Bustan Palace, über das Shangri-La Barr Al Jissah Resort & Spa und dem Anantara Al Jabal Al Akhdar Resort bis hin zum The Chedi Muscat war alles dabei. Bei den täglichen Ausflügen durften Highlights wie die Hauptstadt Muscat, das Gebirge Al Jabal Al Akhdar, das Wadi Bani Khalid mit seinem glasklaren Wasser und die Oasenstadt Nizwa nicht fehlen. Ein weiterer Höhepunkt der Reise war eine Übernachtung im Arabian Nights Resort in der Wüste: Zwischen Dünen versteckt ist das außergewöhnliche Resort Teil der Wüstenlandschaft – mit Annehmlichkeiten wie Pool und Spa, welche die Agents testen durften. Ein Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel bildete den krönenden Abschluss des Wüstenerlebnisses, bevor es tags darauf zurück in die Hauptstadt ging. Mit tollen Eindrücken kehrten die Reisenden nach Wien zurück.

Die TeilnehmerInnen

Richtige Oman-Experten dürfen sich jetzt nennen: Alen Foglar (Gärtner Reisen St. Pölten), Dorina Formisano (Ruefa Reisen Wien), Natascha Gollatz (Foxtours Oberwart), Eva Gugglberger (Christophorus Reisen Wörgl), Aileen Humpeler (Springer Reisen Villach), Barbara König (ÖAMTC Reisen Wien), Jasmin Mold (Raiffeisen Reisen Wolkersdorf), Viktoria Ortner (Reisewelt Schärding), Susanne Schwab (Gruber Reisen Liezen) und Irene Zotter (4U Travel Wien). Begleitet wurde die Tour von Hannelore Wallinger, Key Account West bei Dertour Austria. (red)