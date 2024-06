Explora II schließt Probefahrt erfolgreich ab

Next Slide

Die Reiserouten der Explora II führen zu beliebten Häfen wie Portofino, Porto Cervo, St. Tropez, Calvi, Mahon oder Monte Carlo. Mit Übernachtungen und längeren Aufenthalten an den Reisezielen können die lokalen Kulturen und Highlights noch ausgiebiger erkundet und in langanhaltende Erinnerungen verwandelt werden. Die Reisen beginnen bei sieben Nächten und können auf 14 oder 21 Nächte ausgedehnt werden, wobei alle von leicht erreichbaren Häfen wie Barcelona oder Civitavecchia in der Nähe von Rom aus starten, und Wiederholungen von Häfen während der kombinierbaren Reisen vermieden werden.

Highlights der Explora II

Das Hochseeschiff bietet anspruchsvollen Reisenden eine ideale Kombination aus Exklusivität und Abenteuerlust. Sie verbindet berühmte Reiseziele mit Häfen abseits der ausgetretenen Pfade und lädt die Passagiere ein, in die Kultur der jeweiligen Destination einzutauchen.

Insgesamt 14 Decks mit einer Gesamtfläche von 16.600 Quadratmetern bieten unvergleichliche Privatsphäre mit einem der höchsten Gast-zu-Platz-Verhältnisse in der Luxus-Ozean-Kategorie mit 18,4 Quadratmetern

461 "Homes at Sea" mit Ausrichtung aufs Meer und einer durchschnittlichen Größe von 42 m²: 1 Owner's Residence, 22 Ocean Residences, 67 Ocean Penthouses, 301 Ocean Terrace Suites, 70 Ocean Grand Terrace Suites • Eine Auswahl von 11 kulinarischen Erlebnissen, 6 einzigartigen Restaurants, 12 Bars und Lounges

248 Meter lang, 32 Meter breit, 56 m Höhe über der Meereslinie

Ocean Wellness mit Wellness- und Fitnesseinrichtungen im Innen- und Außenbereich, 9 Behandlungsräume, 1 Schönheitssalon

3 Außenpools, 1 Innenpool mit ausfahrbarem Dach, 1 Hydrotherapie-Innenpool, 64 private Cabanas

Exklusives Gastgeber-zu-Gast-Verhältnis von 1:1,25

Unterstützende Umwelttechnologien der EXPLORA II

Als Teil der MSC-Gruppe sei Explora Journeys bestrebt, Schiffe für die Zukunft zu bauen, die die neuesten Technologien von heute nutzen und sich flexibel an alternative Energielösungen anzupassen, so die Reederei.