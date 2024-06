TUI-Live-erleben: Entdeckungstour auf Kos

In Begleitung von Silvia Krug-Willinger, TUI Österreich Mitarbeiterin B2B Servicecenter, ging es für die Reisegruppe am 13. Mai mit Austrian Holidays direkt ab Wien auf die beliebte Urlaubsinsel. Die Agents checkten im Grecotel Kos Imperial an der Ostküste der Insel ein. Bei dieser Tour stand das Kennenlernen der beliebtesten Hotels der TUI Gäste sowie die Erkundung der griechischen Urlaubsinsel Kos auf dem Programm. An insgesamt fünf Tourtagen konnten die Agents zwölf der Top-Hotels der Insel, wie etwa den TUI Kids Club Atlantica Marmari Beach, den TUI Magic Life Marmari Palace und den Robinson Daidalos kennenlernen und bei vier Ausflügen die Highlights der Insel entdecken.

Bootstour, Weinverkostung und mehr

Nach zwei Nächten im Grecotel checkten die Teilnehmenden der Tour im Caravia Beach Hotel an der Nordküste von Kos ein, bevor es am nächsten Tag bei einem Bootsausflug zu den nördlich von Kos gelegenen Inseln Kalymnos, Plati und Pserimos ging. Bei einem Halbtagesausflug wartete ein Honig- und Weintasting auf die Reisegruppe. Zudem hatten die Agents die Möglichkeit die Inselhauptstadt zu besichtigen. Auch die Erkundung des berühmten Bergdorfs Zia durfte am letzten Tag dieser TUI-Live-erleben-Tour nicht fehlen. Die Agents speisten in der traditionell griechischen Taverne Olympia direkt in Zia und genossen von dort den beeindruckenden Ausblick auf den Salzsee bei Tigaki sowie die Nordküste von Kos. (red)