Mein Schiff 1 begrüßt Mein Schiff 7 in Kiel

Kurz vor der Einfahrt in die Kieler Förde wurde sie von der Mein Schiff 1 in Empfang genommen. Die Mein Schiff 1 ist in Kiel zu ihrer 12-tägige Ostsee-Reise gestartet. „Ein besonderer Tag in Kiel mit dem ersten Anlauf der neuen Mein Schiff 7 – und einem fliegenden Wechsel zweier Schiffe von TUI Cruises auf der Förde. Wir freuen uns, dass der Port of Kiel der erste Hafen ist, den das neueste Schiff von TUI Cruises aus der Werft in Turku anläuft“, sagt Dirk Claus, CEO Port of Kiel.

Stammgast in Kiel

Die Mein Schiff 7 wird in dieser und der kommenden Saison die Schleswig-Holsteinische Landeshauptstadt acht- bzw. elfmal anlaufen. „Es ist immer wieder ein schönes Erlebnis durch die Kieler Förde in den Hafen einzulaufen. Und mit einem neuen Schiff, so wie heute, erst recht ein absoluter Gänsehautmoment“, sagt Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Der Port of Kiel zählt seit mehr als 15 Jahren zum festen Hafen der TUI Cruises Flotte. Mehr als 300-mal liefen die Schiffe der Wohlfühlflotte den Ostseehafen in den vergangenen Jahren an.

Baugleiche Schiffe

Die Mein Schiff 7 ist ein baugleiches Schwesterschiff der Mein Schiff 1 und Mein Schiff 2, die 2018 und 2019 von der Hamburger Reederei in Dienst gestellt worden sind. Das neuste Mitglied der Wohlfühlflotte startet am späten Mittwochabend zu seiner ersten Schnupperreise mit Gästen an Bord Richtung Aarhus. Die Taufe der Mein Schiff 7 erfolgt im Rahmen einer Taufreise am 22. Juni 2024 in der Kieler Förde. (red)