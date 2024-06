Leinen los für die Silver Ray

Silversea setzt damit ein erfolgreiches Jahr fort und feiert sein 30-jähriges Bestehen – seit drei Jahrzehnten ist Silversea als Pionier und Marktführer im Bereich der Luxus- und Expeditionskreuzfahrten bekannt.

Schauplatz dieser feierlichen Zeremonie war Lissabon. Hier versammelten sich unter anderem Jason Liberty, Präsident und CEO der Royal Caribbean Group, und Bert Hernandez, der seine erste Taufe als Silversea Präsident feierte. Danach ließ Dr. María Josefina Olascoaga, die Taufpatin der Silver Ray, in Begleitung von Kapitän Alessandro Zanello, ganz traditionell eine Champagnerflasche auf dem Schiffsrumpf der Silver Ray zerschellen. Zu den Feierlichkeiten gehörten zudem ein Dudelsackspiel – eine übliche Tradition der Royal Caribbean Group – sowie verschiedenen Tanzaufführungen und das Erklingen der US-amerikanischen und der portugiesischen Nationalhymnen.

Die Patin der Silver Ray

Silversea hat Dr. María Josefina Olascoaga zur Patin der Silver Ray ernannt. Olascoaga ist Meeresforscherin und Professorin für Ozeanwissenschaften an der Rosenstiel School of Marine, Atmospheric, and Earth Science an der University of Miami. Sie ist außerdem eine der Leiterinnen des einzigartigen OceanScope-Programms. Das innovative und akademische Projekt stattet die Schiffe der Royal Caribbean Group mit ozeanografischen Instrumenten aus, um wichtige Daten über den Zustand der Meere zu sammeln. Olascoagas Forschung und Expertise im Studium von Meeresströmungen und deren Bewegungen liefert wertvolle Erkenntnisse darüber, wie die Bedingungen der Ozeane Objekte im Wasser beeinflussen. Ihre Neugier und ihre profunden Kenntnisse über das Meer würden sie zur idealen Patin für die innovative Silver Ray machen, so Silversea in der Pressemitteilung zur Taufe.

Das zweite Schiff der Nova Klasse

Die Schiffe der Nova Klasse würden mit ihrem asymmetrischen Design und 4.000 Quadratmetern Außenverglasung die ganze Reise über für eine ganz besondere Verbindung zur Außenwelt sorgen. Die Silver Ray ergänze ihr Schwesterschiff, die Silver Nova, als eines der energieeffizientesten Kreuzfahrtschiffe, das je gebaut wurde, und markiere damit einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg der Royal Caribbean Group zu Netto-Null-Emissionen, so die Reederei. Die Jungfernfahrt der Silver Ray startet am 15. Juni in Lissabon. In ihrer ersten Saison ist die Silver Ray im Mittelmeer unterwegs, bevor sie im Dezember 2024 über den Atlantik nach Amerika fährt. (red)