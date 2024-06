Feiern wie der Sonnengott: Inti Raymi in Peru

Cusco, einst stolze Hauptstadt des legendären Inka-Imperiums und heute ein lebendiges Zeugnis präkolumbianischer Kultur, ist jedes Jahr am 24. Juni Austragungsort des Festes Inti Raymi. Für die Inka war Inti Raymi zugleich das Neujahrsfest. Inti Raymi, Quechua für „Sonnenfest“, markiert nicht nur den Beginn des peruanischen Winters, sondern auch eine Zeit der Reflexion und Dankbarkeit gegenüber den alten Göttern, insbesondere dem Sonnengott Apu Inti.

Jahrhundertelange Tradition

Schon zu Zeiten der Inka war Inti Raymi das prächtigste Fest in Cusco. Mit Opfergaben an die Sonne sollte verhindert werden, dass sie die Erde auf ihrer langen Reise in den Weltraum verlässt. Auch sollte sichergestellt werden, dass die Sonne bei ihrer Rückkehr im Frühling ausreichend Licht und Wärme für eine gute Ernte liefert. Schon zu Zeiten der Inka wohnten rund 50.000 Menschen aus dem gesamten Imperium in Cusco der Zeremonie bei, die damals 15 Tage dauerte. Heute ist Inti Raymi auf 7 Stunden begrenzt, 2023 wurden über 100.000 Teilnehmer registriert.

Die Feierlichkeiten werden offiziell mit einer Zeremonie im mystischen Sonnentempel Qorikancha eingeläutet. Dieser Moment der Hingabe und Verehrung bildet den Auftakt zu einem farbenfrohen Umzug durch die gepflasterten Straßen von Cusco, begleitet von traditioneller Musik und Tanz, die die Atmosphäre mit Energie und Lebensfreude erfüllen.

Kostüme & Rituale

Einer der Höhepunkte des Inti Raymi Festes ist die Inszenierung auf dem historischen Hauptplatz von Cusco, der Plaza de Armas, bei der die glorreiche Vergangenheit des Inka-Imperiums zum Leben erweckt wird. Unter den Augen von Tausenden von Zuschauern führen Schauspieler und Darsteller in prächtigen Kostümen antike Rituale und Zeremonien auf, die den Glanz und die Pracht der Inka-Zivilisation wieder aufleben lassen.

Doch das wahre Herzstück von Inti Raymi offenbart sich außerhalb der Stadtmauern von Cusco, in der imposanten archäologischen Stätte Sacsayhuaman. Hoch über der Stadt versammeln sich hier die Menschen, um an einer Reihe von traditionellen Zeremonien teilzunehmen, um die vier geografischen „Suyos“, den Zeiten des Inka-Reiches, zu ehren. (red)