Travel Indaba Durban 2024: “Unbegrenztes Potenzial Afrikas”

Die diesjährige Messe bot den BesucherInnen von 14. bis 16. Mai komplett ausgebuchte Hallen, mit insgesamt rund 1.261 Ausstellern aus 25 afrikanischen Ländern sowie über 1.000 Einkäufern aus 55 Ländern. Die Messe wirbt für Afrika als attraktives Reiseziel, fördert Geschäftspartnerschaften und treibt die Entwicklung eines nachhaltigen Tourismus voran und stand unter dem Motto „Unlimited Africa“. Tourismusministerin Patricia De Lille sagte, das Thema sei passend, weil es das unbegrenzte Potenzial des Kontinents zum Ausdruck bringe, welcher über vielfältige Landschaften, Kulturen und Erlebnisse verfüge, und die grenzenlosen Möglichkeiten für Wachstum und Erkundungen biete.

Fond unterstützt aufstrebende Unternehmen

Der Tourismus Equity Fonds in Höhe von 1,2 Mrd. ZAR (ca. 59,5 Mio. EUR) wurde neu aufgelegt, um das Wachstum aufstrebender Tourismusunternehmen zu unterstützen“, sagte De Lille. Ein Schwerpunkt liege dabei auf der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen. „Wir haben das Programm im September 2023 gestartet, zurzeit gehören 125 Betriebe dazu“, so de Lille.

Auch South African Tourism wolle die Chancen für diese verbessern, sie präsentierten sich auf der Messe mit einem Gemeinschaftsstand als „Hidden Gems.“ De Lille betont auch, dass seit der Travel Indaba im letzten Jahr sehr viel erreicht wurde, auch dank des Masterplans seitens der Politik, den Tourismussektor nach Covid-19 massiv zu unterstützen.

Große Bedeutung für die Region

Premierministerin von KwaZulu-Natal Nomusa Dube-Ncube erwähnt stolz, dass nach Angaben der Welttourismusorganisation im Jahr 2023 weltweit schätzungsweise 1,2 Mrd. internationale Touristen registriert wurden, was einem Anstieg von 34% gegenüber 2022.“ Sie fügte hinzu, dass der Beitrag von „Africa’s Travel Indaba“ zum BIP der Provinz in den Jahren 2004 bis 2022 zwischen 22 und 260 Mio. Rand pro Jahr lag, was einer Gesamtwertschöpfung von 3 Mrd. ZAR (148,8 Mio. EUR) entspricht. (red/Martina Ehn/Durban)