Führungswechsel bei Hapag-Lloyd Cruises

Hapag-Lloyd Cruises teilte heute mit, dass Julian Pfitzner, der die operative Leitung im Dezember 2020 übernahm, das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Isolde Susset, die bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im Unternehmen tätig ist, wird seine Position übernehmen.

„Wir danken Julian Pfitzner sehr herzlich für seinen großartigen Einsatz und wünschen ihm alles Gute für seine zukünftigen Aufgaben“, sagt Wybcke Meier, CEO TUI Cruises. „Zugleich freuen wir uns auf eine intensivere Zusammenarbeit mit Isolde Susset und wünschen ihr viel Erfolg in ihrer neuen Position als Managing Director Hapag-Lloyd Cruises. Mit der Schaffung neuer Stellen im Produktmanagement sowie der Neuausrichtung in den Bereichen Customer Service, Sales und Marketing sehen wir Hapag-Lloyd Cruises bestens für die Zukunft aufgestellt“, so Wybcke Meier weiter.

Wechsel an der Spitze

Julian Pfitzner übernahm im Dezember 2020 die operative Leitung des führenden Anbieters von Luxus- und Expeditionskreuzfahrten im deutschsprachigen Raum. Zuvor war er über zehn Jahre lang für das Strategische- und Produkt-Marketing von Hapag-Lloyd Cruises, den Hapag-Lloyd Cruises Club sowie für das Produktmanagement der EUROPA 2 verantwortlich. Mit der Entwicklung und Gestaltung der EUROPA 2 setzte er Maßstäbe in der modernen Luxuskreuzfahrt.

Isolde Susset, eine der erfahrensten Kreuzfahrtexpertinnen der Branche, begann ihre Karriere auf See und arbeitete mehrere Jahre in verschiedenen Positionen an Bord. Seit 1997 ist sie Teil des Produktmanagements in Hamburg und übernahm 2013 zusätzlich die Leitung der Touristik. Weitere Meilensteine ihrer Kariere waren die Indienststellung der neuen Expeditionsschiffe HANSEATIC nature, HANSEATIC inspiration und HANSEATIC spirit, die sie von der ersten Idee über die Konzeption bis hin zur Taufe begleitete. (red)