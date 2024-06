POT: Wlodzimierz Szelag zurück an der Spitze

Ein Vierteljahrhundert stand er an der Spitze des Polnischen Fremdenverkehrsamtes (Polska Organizacja Turystyczna - POT) in Wien: Wlodzimierz Szelag. Im Jahr 2021 übergab er dann die Leitung an Marcin Plachno und agierte fortan als Stellvertretender Direktor. Gut drei Jahre später verabschiedet sich nun Marcin Plachno als Direktor von Poland Travel AT/CH und richtet sich mit diesen Worten an Branchenpartner: "Meine Amtszeit als Direktor in Wien endet. Ich möchte allen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte, meinen herzlichen Dank aussprechen. Die letzten Jahre waren voll von Herausforderungen und Triumphen, die wir gemeinsam gemeistert haben." Wohin es ihn zieht, lässt er offen. Doch wer die Leitung des Fremdenverkehramtes von Polen übernimmt wurde nun verkündet: Wlodzimierz Szelag kehrt zu seiner alten Position zurück.

Włodzimierz Szeląg Karriere

Schon im Jahr 1991 arbeitete Wlodzimierz Szelag erstmals in Wien, zunächst als Handelsattaché für die Botschaft Polens. 1996 übernahm er dann die Leitung des Polnischen Fremdenverkehrsamtes in Wien, zuständig für Österreich und die Schweiz und war somit bald schon ein bekanntes Gesicht der Reisebranche und ein kompetenter Ansprechpartner. (red)