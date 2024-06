Das legendäre Konzert „Isle of MTV Malta“ kehrt mit Nelly Furtado, der weltweiten Chart-Stürmerin, und mit den Co-Headlinern RAYE und DJ Snake nach Malta zurück und wird den il Fosos Platz in Floriana am 16. Juli 2024 wieder mit coolen Beats zum Beben bringen. Der internationale Superstar vervollständigt das hochkarätige Line-up für den kostenlosen Open-Air-Sommer-Act, der mit Unterstützung der Malta Tourism Authority vor den Toren der Hauptstadt Valletta stattfindet. Tickets sind bereits über die Isle of MTV-Website erhältlich.

„Einmal mehr werden wir die Party des Sommers im echten MTV-Stil vor magischer Kulisse des ilFosos-Platzes veranstalten. Mit hochkarätigen Stars sowie der Unterstützung durch den Partner Malta Tourism Authority darf man sich wieder eine unvergessliche Isle of MTV Malta-Show erwarten", freut sich Bruce Gillmer, President of Music, Programming & Events, Paramount und Paramount+.

Auf das Sommermusik-Festival folgt von 16. bis 21. Juli 2024 die Isle of MTV Malta Music Week, eine Reihe von Clubnächten und Partys in den hippsten Locations der Insel mit verschiedenen Künstlern wie Benni Benassi, Icona Pop und anderen.

Weitere Infos und Tickets unter: www.IsleofMTV.com

Guide Michelin Malta

Die fünfte Edition des Guide Michelin Malta markiert mit der ersten Zwei-Sterne-Prämierung eines maltesischen Restaurants einen Meilenstein in der gastronomischen Entwicklung des Sonnenziels im Mittelmeer.

Alle aktuellen Prämierungen

Den Aufstieg in Maltas Michelin-Sternehimmel hatte das ION Harbour by Simon Rogan bereits früher geschafft, nun darf sich das Restaurant mit atemberaubendem Blick auf den Grand Harbour von Valletta über seinen zweiten Michelin-Stern freuen.

Über seinen ersten Stern freut sich hingegen das Rosami at the Villa an der malerischen Spinola Bay von St. Julians. Auch alle anderen der im letzten Jahr mit einem Stern prämierten Restaurants - das Under Grain, das Noni, die Fernandõ Gastrotheque, das De Mondion und das Bahia konnten ihren Ein-Stern-Status behalten. In der Kategorie „BIB Gourmand“, der Auszeichnung für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, wurde erstmals das AYU in Gzira, direkt gegenüber von Manoel Island gelegen, im neuen Guide Michelin Malta prämiert.

Zusätzlich scheinen auf der Liste der empfohlenen Restaurants mit dem Terroir in Attard, One80 in Valletta, Kaiseki Valletta, Level Nine by Oliver Glowig in Mġarr Harbour und Al Sale in Xagħra (die beiden letzteren auf Gozo) fünf weitere Neu-Eintragungen auf. Damit finden sich im aktuellen Guide Michelin Malta insgesamt 40 ausgezeichnete Restaurant- und Genuss-Empfehlungen. (red)