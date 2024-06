Teneriffa - Eine Insel für Genießer

Eine Destination für Luxus-Liebhaber

Die größte Insel der Kanaren verfügt über eine große Auswahl an modernen und hochklassigen 4- und 5- Sterne Unterkünften sowie Boutique-Hotels mit optimaler Infrastruktur: Sie alle bieten exzellente Dienstleistungen, Restaurants mit speziellem Ambiente, Golfplätze, Wellnessanlagen und vieles mehr. Schönheitszentren und Spas, die in einigen Hotels vorzufinden sind, sorgen für das Wohl der Gäste und lässt sie den Alltag für einen Moment vergessen. Diese Wohlfühloasen offerieren zahlreiche Behandlungen wie Schokoladen-Massagen, luxuriöse Bäder mit Wein oder Milch und einiges mehr.

Teneriffa begeistert darüber hinaus mit exklusiven Angeboten wie Freizeitzentren, Themenparks, Einkaufszentren, Beachclubs, Mietwagenfirmen sowie verschiedenen Agenturen, die Segeltouren und ähnliche Ausflüge im Luxussegment organisieren.

Preisgekrönte Küche

Die Küche Teneriffas ist ein Spiegelbild ihrer vielfältigen Natur - authentisch, rustikal und doch voller Feinheiten. Das gastronomische Angebot reicht von einfachen Lokalen mit deftiger Küche bis hin zur Haute Cuisine. Bei der Gala des Guide Michelin in Barcelona wurde Teneriffa erneut mit zwei neuen Michelin-Sternen ausgezeichnet.

Kulinarische Raffinesse kann man zum Beispiel im Restaurant Haydée by Victor Suárez in La Orotava erleben, wo Küchenchef Victor Suárez mit seiner herausragenden Kreativität beeindruckt. Bei Taste 1973 glänzt Küchenchef Diego Schattenhofer im Hotel Villa Cortés in Arona mit seinem ersten Michelin-Stern. Mit den beiden neuen Auszeichnungen gibt es nun über neun Michelin-Sterne in sieben Restaurants auf Teneriffa. Traditionelle Küche wird auf der Insel geschickt mit modernen Rezepten verbunden. Ganz gleich ob in puncto Kulinarik, Wellness oder Unternehmungen: Teneriffa ist kurzgesagt ein Ziel für Genießer.

Weitere Infos unter: www.webtenerife.de

Advertorial