A-Rosa eröffnet erstes Hotel in Italien

Karl J. Pojer, Vorsitzender der Geschäftsführung der DSR Hotel Holding, zu der die Marke A-Rosa gehört, freut sich über die Expansion nach Italien: „Nach Sylt, Rügen, Travemünde, Kitzbühel und Zürs bieten wir unseren Gästen nun auch in traumhafter Lage am Gardasee, eingebettet in die herrliche grüne Landschaft, ein A-Rosa Resort mit individuellem Flair und dem Zauber eines privaten Refugiums.“

Das neue A-Rosa Lago di Garda im Badeort Salò ist in die sanft gekurvten Terrassen am Hang des Westufers eingebettet. Ursprünglich wollte die Marke Travel Charme den Hotelneubau in Betrieb nehmen, jetzt eröffnet das Hotel - rechtzeitig zum Start der Sommersaison - als A-Rosa Resort. Das Haus wird geführt von dem erfahrenen italienischen Hotelmanager Massimo Supino.

Resort eröffnet Ende Juni

Ab dem 28. Juni 2024 bietet das Resort seinen Gästen 99 Zimmer und Suiten, jeweils mit eigenem Garten oder Balkon und somit weitem Blick auf die Umgebung. Darüber hinaus gehören ein 1.900m2 großer Spa-Bereich mit mehreren Pools, ein Restaurant, ein Bistro und zwei Bars zum Hotelangebot. Auf einem Fußweg erreichen die Gäste in nur 15 Minuten gepflegte Kieselstrände und die lebhafte Seepromenade mit ihren Cafés und Boutiquen sowie die idyllische Altstadt von Salò.

Die 10.000-Einwohner-Stadt Salò verfügt über eine gut ausgebaute touristische Infrastruktur und ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln als auch mit dem Auto (über die A4 und die A22) gut erreichbar. Die nächstgelegenen Flughäfen befinden sich in Verona und Bergamo.

Details zum Hotel unter: www.arosahotels.de (red)