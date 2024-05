AIDAdiva geht Anfang 2025 in die Werft

Mit AIDA Evolution startet das Kreuzfahrtunternehmen sein umfangreichstes Modernisierungsprogramm. Den Start macht dabei die AIDAdiva Anfang 2025. Im Herbst 2025 und Frühjahr 2026 geht es dann für die AIDAluna und die AIDAbella in die Werft.

Neues Konzept & Design

Im Zuge der siebenwöchigen Werftzeit werden neben Neuerungen und Optimierungen auch beliebte Konzepte der jüngsten AIDA Generation an Bord des Sphinx-Schiffes gebracht. So erhalten beispielsweise alle Gästekabinen ein neues Erscheinungsbild und das Suiten-Angebot wird vergrößert. Darüber hinaus werden erstmals auf dieser Schiffsklasse neue exklusive Bereiche entstehen. Kulinarisch können sich die Gäste auf eine noch größere Restaurantvielfalt und noch mehr Service freuen und auch das unverkennbare Theatrium wird mit einladenden Sitzgelegenheiten und einem harmonischen Farbkonzept neu ausgestattet. Speziell für Familien mit Kindern werden neue Activity-Bereiche geschaffen.

Sommerprogramm 2025 & Weltreise 2025/26

Im Anschluss an den Werftaufenthalt startet die AIDAdiva ab 23. März 2025 ab Rom/Civitavecchia zu drei Reisen nach Italien und Malta. Ziele wie Valletta, Siracusa oder Catania, Palermo, Neapel und Olbia stehen auf dem Programm. Anschließend geht es für das Schiff dann in ihr Sommer-Fahrtgebiet: Ab Warnemünde werden die schönsten Reiseziele im Ostseeraum und in Norwegen angeboten.

Vom 10. November 2025 bis 18. März 2026 geht es für die AIDAdiva dann erstmals auf Weltreise. Mit 128 Tagen ist diese Fahrt sogar die längste Weltreise in der Unternehmensgeschichte. Von Hamburg aus führt die Route auf vier Kontinente und durch 28 Länder. Erstmals auf einer AIDA Weltreise sind die Ost- und Westküste der USA und Japan im Programm. Ein weiteres Highlight: Silvester wird auf Hawaii gefeiert.

Details zum Modernisierungsprogramm AIDA Evolution unter: aida.de/evolution (red)