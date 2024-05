Einladung zum African Vibes-Event in Wien

Das Africa-Event startet bereits um 16:00 Uhr in 'Die Welt der Gmundner Keramik' an der Auerspergstraße 3. Dort erwartet die TeilnehmerInnen eine Tour inkl. Keramik bemalen und Drinks. Danach geht es weiter zum Abendevent in Boxwood, in der Grashofgasse 1, 1010 Wien. Der einfachste Weg dorthin ist die Tram Nr. 2.

Abendevent mit den Afrika-Partnern

Im Boxwood erwarten die TeilnehmerInnen dann zahlreiche Afrika-Partner, die sich auf inspirierende Gespräche und Speed Dating Sessions freuen. Kulinarische Genüsse und die Möglichkeit, einen wundervollen Aufenthalt in den Traumlodges zu gewinnen, runden das Event ab.

Hinweise zur Anmeldung: Die Plätze sind stark begrenzt, weshalb 'first come, first served' gilt und - außerdem wichtig: die Anmeldung ist erst nach dem Erhalt einer Bestätigung erfolgreich.

Event-Details im Überblick:

Datum: Montag, 10. Juni

Datum: Montag, 10. Juni

"Die Welt der Gmundner Keramik": Auerspergstraße 3 (Ecke Trautsongasse 2) 1080 Wien

Abend-Location: Boxwood Grashofgasse 1, 1010 Wien

