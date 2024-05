Travelsoft übernimmt drei Reisetechnologie-Unternehmen

Mit den neuesten Ergänzungen werde die Technologie der Gruppe nun jährlich Buchungen im Wert von 35 Mrd. EUR abwickeln. Die Gruppe wachse auf ein globales Team von 600 Fachleuten und erziele wiederkehrende Umsätze von 100 Mio. EUR jährlich mit starkem organischen Wachstumspotenzial. Die neuen Zugänge würden bedeuten, dass Travelsoft nun in über 80 Ländern präsent ist und 400 Großkunden sowie 1.000 Reiseanbieter weltweit betreut, so Travelsoft in der Presseaussendung zur Übernahme-Ankündigung.

Mehrwert für KundInnen

Durch diese geografische Expansion, gesteigerte Synergien und größere Innovationsmöglichkeiten könne die Gruppe deutlich mehr Wert für ihren soliden Kundenstamm schaffen. Wie bei den vorherigen Übernahmen von Travelsoft werde auch hier jede der neuesten Ergänzungen ihre Autonomie beibehalten, einschließlich der Beibehaltung ihrer Namen, Markenidentitäten, Führungsteams und Technologieplattformen – mit Pedro Camara und Sandra Chinappen von TravelgateX, Dave Cruickshank, Andy Lennon und Mike Wright von ATCORE Technology und Alexandru Elisei von Travel Connection Technology, die alle ihre Führungspositionen beibehalten und sich an den gemeinsamen Projekten ausrichten werden. Diese Übernahmen sei durch die signifikante Reinvestition von Christian Sabbagh und CAPZA ermöglicht worden, die fest an das Potenzial dieser Kombination und die großartigen Chancen glauben, die sie für die Gruppe eröffnen werde, heißt es weiter. Christian Sabbagh, Gründer und CEO von Travelsoft, kommentiert: „Diese drei Übernahmen stellen einen Quantensprung für uns dar, da wir einen großen Schritt in unserer Mission machen, der globale Marktführer im Bereich Reise-SaaS zu werden. Aber wir werden hier nicht aufhören und bleiben weiter dem Wachstum durch Innovation und weitere Übernahmen verpflichtet. Die Akquisition von TravelgateX, ATCORE Technology und Travel Connection Technology, die jeweils über modernste Technologie und herausragende Führungsteams verfügen, erhöht unseren Wert und unsere Relevanz für Kunden und Partner weltweit – und schafft gleichzeitig viele Synergien und Innovationsmöglichkeiten innerhalb der Gruppe, von denen unsere Partner schnell profitieren werden.“ (red)