Ponant: Le Jacques-Cartier ab 2026 in der Südsee unterwegs

Damit haben Gäste zukünftig die Wahl zwischen zwei unterschiedlichen Angeboten, die die Bandbreite der von der Reederei angebotenen Erlebnisse widerspiegeln: So wird die Le Jacques-Cartier von September 2026 bis März 2027 in den polynesischen und südpazifischen Archipelen stationiert sein und hier ein einzigartiges Expeditionserlebnis bieten. Währenddessen setzt die traditionell in der Region beheimatete Paul Gauguin ihr 25-jähriges Erbe fort und bietet das ganze Jahr über authentische und kulturell anspruchsvolle Reisen in Französisch-Polynesien an.

Kreuzfahrterlebnis in der Südsee

Ab dem Winter 2026 wird die Le Jacques-Cartier ein einzigartiges Erlebnis in der Südsee bieten, bei dem die Erkundung der Natur im Mittelpunkt steht. Die NaturführerInnen an Bord, die ExpertInnen für dieses Reiseziel sind, bringen den Gästen während der Reise und bei Zodiac-Ausfahrten die Wunder der Fauna und Flora näher. Ein Vortragsprogramm an Bord zur Geschichte und Kultur der besuchten Archipele rundet das Angebot ab.

„Französisch-Polynesien ist ein sehr beliebtes Reiseziel bei unseren Gästen“, erklärt Hervé Gastinel, CEO von Ponant. „Wir möchten ihnen deshalb eine breite Palette von Routen und Erlebnissen anbieten, die zu unserer Identität passen: Kleine Schiffe unter französischer Flagge, die die besuchten Gebiete respektieren und die Auswirkungen auf diese so gering wie möglich halten - und das alles mit dem erstklassigen und exklusiven Service von Ponant."

Weitere Infos unter: www.ponant.com (red)