Ryanair fliegt im Winter ab Linz nach London

Die Low-Cost Airline hat heute, 22. Mai, bekannt gegeben, dass sie den Flughafen Linz im Winter neu mit der Hauptstadt Englands verbinden wird. Damit wird Linz neben Klagenfurt, Salzburg und Wien der vierte österreichische Flughafen der von Ryanair bedient wird.

Um die Ankunft von Ryanair am Linzer Flughafen zu feiern, hat die Fluggesellschaft einen zeitlich begrenzten Sitzplatzverkauf mit Tarifen ab 29,99 EUR gestartet, die bis zum 29. Mai gebucht werden können und nur über die App/Website von Ryanair verfügbar sind.

Partnerschaft mit dem Flughafen Linz

Andreas Gruber von Ryanair sagte im Rahmen der Ankündigung: "Als Europas Fluggesellschaft Nr. 1 freuen wir uns, unsere neuen Flüge am Flughafen Linz in diesem Winter mit vier Flügen pro Woche ((je zwei Hin- und Rückflüge) auf unserer Strecke nach London-Stansted ab dem 28. Oktober anzukündigen. Linz ist der zweite neue österreichische Flughafen, an dem Ryanair in den letzten zwei Jahren ihren Betrieb aufgenommen hat, was unser kontinuierliches Engagement und unsere Investitionen in Österreich unterstreicht."

Der Geschäftsführer des Flughafens Linz, Norbert Draskovits, sagte: „Wir freuen uns sehr, dass Ryanair den Linz Airport wieder in ihr Flugprogramm aufgenommen hat. Mit London-Stansted können wir dem oberösterreichischen Markt eine interessante Städtedestination anbieten und werden zudem an einen der größten europäischen Reisemärkte angebunden. Wir hoffen, dass sich die Strecke bewährt und wir in weiterer Folge mit Ryanair über den Ausbau unserer Zusammenarbeit sprechen können.“ (red)