Celebrity Edge steuert erstmals Alaska an

Die Celebrity Edge hat von Seattle aus ihre erste Kreuzfahrt nach Alaska angetreten. Damit setzt Celebrity Cruises zum ersten Mal ein Schiff der revolutionären Edge-Klasse in Alaska ein. Auf der achttägigen Premierenreise geht es zum Dawes-Gletscher, nach Juneau, Ketchikan und Skagway.

Zusammen mit der Celebrity Summit (ab Seward/Vancouver) und der Celebrity Solstice (ab Vancouver) sind zwischen Mai und September 2024 insgesamt drei Celebrity-Schiffe jeweils auf achttägigen Touren in Alaska unterwegs und bieten dabei 57 Kreuzfahrten an.

Alaska an Bord der Celebrity Edge

Von Mai bis September 2024 können Gäste der Celebrity Edge atemberaubende Aussichten auf Alaskas Naturwunder genießen. Die Celebrity Edge, das erste Schiff und Namensgeber der modernen Edge-Klasse, wird dabei in Seattle stationiert.

Die achttägigen Alaska-Touren führen zu den Top Spots der Region, zum Beispiel zum Dawes Gletscher, nach Ketchikan - auch bekannt als „Lachshauptstadt der Welt“ - und nach Skagway am Ende der Inside Passage. Während der Fahrt durch den unberührten Endicott Arm Fjord können Gäste die einheimische Tierwelt beobachten, darunter Braunbären, Weißkopfseeadler, Hirsche, Elche und Wölfe. Auch Juneau wird angefahren. Die abgelegene Hauptstadt Alaskas liegt am Fuße des knapp 1.200m hohen Mount Roberts. Ein weiterer Stopp erfolgt in Victoria (British Columbia).

Mehr Details und alle Alaska-Kreuzfahrten unter: www.celebritycruises.de (red)