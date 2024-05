FH Innsbruck: Erster Direktflug bringt TUI-Gäste nach Karpathos

Ab sofort geht es für TUI-Gäste jeden Dienstag mit Eurowings direkt ab Innsbruck auf die griechische Dodekanes Insel. Vor Ort stehen Reisenden aktuell über 40 Hotels aus dem TUI Portfolio und unzählige Erlebnisse sowie Aktivitäten über TUI Musement für einen Erholungs- oder Aktivurlaub zur Auswahl.

Bereits am 13. Mai ist TUI ab Innsbruck mit dem ersten Abflug nach Kreta in die Griechenland-Saison gestartet. Weitere Griechenland-Abflüge starten am 21. und 22. Mai nach Rhodos und Kos.

Griechische Insel liegt im Trend

„Ich freue mich sehr, dass wir unser Flugangebot für unsere TUI Gäste ab Innsbruck für diesen Sommer mit dem Direktflug nach Karpathos erweitert haben“, sagt Gottfried Math, Geschäftsführer TUI Österreich. „Wir bauen dabei auf unsere enge Kooperation mit dem Flughafen Innsbruck sowie auf eine starke Zusammenarbeit mit unserem Flugpartner Eurowings und natürlich unseren verlässlichen Vertriebspartnern. Die Buchungslage zeigt, dass die authentische griechische Insel im Trend liegt. Trotzdem gibt es für Interessierte noch freie Kapazitäten in der laufenden Sommersaison“, führt Math weiter aus.

Preisbeispiel: Sieben Nächte im Hotel Karpathos Village kostet mit Flug ab Innsbruck z.B. am 2. Juli ab 559 EUR p.P. im DZ ohne Verpflegung.

Weitere Informationen unter: www.tui.at/karpathos (red)