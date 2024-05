Olimar erneut durch TourCert ausgezeichnet

Der Kölner Reiseanbieter fühle sich besonders dem Erhalt von Landschaft, Kultur und Wirtschaft in den zahlreichen Reisezielen verpflichtet und engagiert sich an ganz unterschiedlichen Stellen. So sollen Reisende auch in Zukunft noch die schönsten und ursprünglichsten Orte in Portugal, Spanien, Italien, Kroatien, Griechenland und den Kapverden erkunden können.

Nachhaltigkeit im Fokus

Besonders stolz ist das Unternehmen auf die ihm von TourCert verliehene Auszeichnung für Nachhaltigkeit. Bereits zum dritten Mal in Folge wurde das Zertifikat in diesem Jahr für weitere drei Jahre verlängert.

"Die Zertifizierung durch TourCert gilt als die wichtigste Auszeichnung für Nachhaltigkeit und Unternehmensverantwortung im Tourismus und wurde vom Bundesverband „Die Verbraucherinitiative e.V.” mit der besten Note „besonders empfehlenswert” bewertet", so Pascal Zahn, Geschäftsführer der Olimar Reisen Vertriebs GmbH in Köln. "Im Zuge des Rezertifizierungs-Prozesses haben wir extra einen Werkstudenten eingestellt, der sich aufgrund seines Studiums mit dem Thema Nachhaltigkeit bestens auskennt. Wir haben unsere Geschäftspraxis systematisch auf Nachhaltigkeit geprüft, ökologische und soziale Kriterien gemessen und ausgewertet und u.a. auch einen Nachhaltigkeitsmanager benannt sowie einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt. Über die erneute Auszeichnung durch TourCert freuen wir uns sehr!"

Weitere Strategien & Maßnahmen

Auch im Bereich der immer stärker nachgefragten nachhaltigen Hotels ist Olimar bestens aufgestellt. Dank einer Kooperation mit dem Reise-Startup "Fairweg" können KundInnen mittels "Score" der auf zwölf Kriterien basiert, auf einen Blick schnell und unkompliziert nachvollziehen, ob und wie stark ausgeprägt eine Unterkunft bereits nachhaltig handelt. Eingesehen werden kann dieser bei jedem der nachhaltigen Olimar Hotels auf der jeweiligen Hotelseite im unteren Bereich.

Das Kölner Unternehmen ist außerdem Gründungsmitglied von KlimaLink. Das Ziel des Vereins: Die digitale Bereitstellung von Daten zu Treibhausgasemissionen für die Reisebranche auf Basis eines verlässlichen, einheitlichen Standards. (red)