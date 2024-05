Sommerliche Kultur im Burgenland

Klassische Musik von Joseph Haydn und Franz Liszt auf der einen, internationale Stars der Rock-Szene auf der anderen Seite: Auf den burgenländischen Bühnen gibt die Vielfalt den Ton an. Und dabei sorgen nicht nur die Inszenierungen für bleibende Erinnerungen. Auch die einzigartigen Kulissen tragen dazu bei, ein ganz besonderes Kulturerlebnis zu schaffen. Von den bebenden Pannonia Fields bei Nickelsdorf bis zum romantischen Schloss Tabor mit Operetten-Klassikern. Ein kurzer Auszug aus vielfältigen Programm:

Nova Rock Festival

Jedes Jahr im Juni bebt auf den Pannonia Fields bei Nickelsdorf für ein Wochenende der Boden. Mehr als 200.000 Fans der Rock-, Punk- und Metal-Musik zieht es jährlich beim Nova Rock ins Nordburgenland. Und auch die internationalen, namhaften KünstlerInnen, die auf den Bühnen für Stimmung sorgen, wissen diese Kult-Veranstaltung zu schätzen. 13. bis 16. Juni, Nickelsdorf

Oper im Steinbruch St. Margarethen

Zwischen Leithagebirge und Neusiedler See liegt eine der beeindruckendsten Spielstätten Europas. Der Steinbruch in St. Margarethen verwandelt sich im Sommer in eine gigantische Bühne, auf der bekannte Opern aufgeführt werden. An diesem Treffpunkt von Kultur und Natur entstehen Jahr für Jahr unvergessliche Inszenierungen mit hochkarätiger Besetzung. In diesem Jahr steht Guiseppe Verdis Glanzlicht „Aida“ am Programm. 10. Juli bis 24. August, St. Margarethen

Seefestspiele Mörbisch

Ein Blick, den man nie vergisst: Vor der gewaltigen Kulisse des Neusiedler Sees werden BesucherInnen der Seefestspiele Mörbisch in die Welt der mitreißenden Musicals entführt. Dabei begeistert das Bühnenbild ebenso wie die Leidenschaft der KünstlerInnen, die in jeder einzelnen Aufführung steckt. In der Saison 2024 wird „My Fair Lady – Das Musical“ aufgeführt werden. Der Klassiker wird in einer neuartigen Aktualität zu erleben sein und die Seebühne wird sich in die pulsierende Weltstadt London verwandeln. Der Kartenvorverkauf hat bereits gestartet. 11. Juli bis 17. August, Mörbisch am See

Schloss-Spiele Kobersdorf

Im romantischen Arkadenhof steht der Sommer in Kobersdorf ganz im Zeichen der unterhaltsamen Kultur. Seit 1972 finden hier Festspiele statt, die das Publikum immer wieder zu begeistern und überraschen wissen. Es ist eine kleine, charmante Festivalstätte, bei der das Publikum am Ende mit humorvollen Anekdoten und wertvollen Gedankenanstößen nach Hause geht. Künstlerischer Leiter der Spiele ist Wolfgang Böck, der für diesen Sommer das Stück „Der Diener zweier Herren“ inszeniert. 4. bis 28. Juli, Rosalia, Kobersdorf

Schlos Tabor

Ein einzigartiges Zusammenspiel aus Natur, Genuss und Kultur erleben BesucherInnen auf Schloss Tabor. Der charmante Innenhof wird im August zur Bühne für amüsante Operetten. Mitten im Grünen wird voller Engagement gesungen, getanzt und begeistert. Die Festspiele auf Schloss Tabor sind ein Fixtermin im burgenländischen Kultursommer. In diesem Jahr soll die humorvolle und charmante Operette „Im Weißen Rössl“ für Begeisterung sorgen. 1. bis 11. August, Schloss Tabor, Neuhaus am Klausenbach

Schloss Güssing

Weithin sichtbar, weithin als Festivalstätte geschätzt: Die Burg Güssing im Südburgenland thront auf einem lange erloschenen Vulkankegel und ist die älteste Burg des Landes. Im charmanten Innenhof der Burg erleben Kultur-LiebhaberInnen Musicals für die ganze Familie, unterhaltsames Kabarett und musikalische Unterhaltung der Spitzenklasse. Während des ganzen Sommers finden Veranstaltungen statt und startet mit einer Eröffnungsgala am 28. Juni, den Schlusspunkt setzt „Jazz Me If You Can“ am 28. September; dazwischen zu sehen unter anderem Katharina Strasser und Band, Lukas Resetarits oder Andreas Vitasek. Unter dem Titel „Musical Güssing“ steht im Sommer 2024 „Anatevka“ am Spielplan. 2. bis 17. August, Güssing

Liszt Festival Raiding

1811 in Raiding geboren, prägt der Komponist und Virtuose Franz Liszt die mittelburgenländische Gemeinde bis heute nachhaltig. Das Liszt Festival in Raiding stellt das Leben und Schaffen des Pianisten in den Mittelpunkt. Somit zählt die Festivalstätte zu den bedeutendsten Austragungsorten für Veranstaltungen rund um den Komponisten Franz Liszt. 13. bis 23. Juni 2023 (red)