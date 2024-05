Neuzugang bei RMC International

Kollmann begann Ihren Werdegang im Sales-Bereich bei der Luxushotelgruppe The Peninsula Hotels in Peking sowie Shanghai und entschied sich nach sieben Jahren in China nach Europa zu ziehen, wo sie Teil des Sales Teams des Luxushotels Mandarin Oriental, Milan wurde. Dort arbeitete sie über acht Jahre und betreute einen Großteil der Hauptmärkte für das Hotel. „Meine Reise hat mich nun zu unserem Familienunternehmen, RMC International, geführt. Ich freue mich darauf, ein neues Kapitel zu beginnen“, so Catherine Kollmann.

Catherine bringe besondere Expertise im Luxussegment mit sich und werde jeden Partner mit Enthusiasmus individuell und persönlich betreuen, schreibt RMC International.

Über RMC International

RMC International repräsentiert Hotels, Hotelgruppen, Villen und Incoming Reisebüros (DMCs) auf dem deutschsprachigen und europäischen Markt. „Wir sind ein Expertenteam im Luxussegment und nutzen unser extensives Netzwerk, um die Produkte unserer Kunden bei den richtigen Partnern zu positionieren“, so die das Unternehmen weiter. (red)