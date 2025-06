Aviareps ernennt Global Head of Cruise

Tom Fecke wird die Kreuzfahrtabteilung von Aviareps leiten und für den Ausbau des Dienstleistungsportfolios für Kreuzfahrtgesellschaften weltweit verantwortlich sein, wie es in einer Mitteilung des Unternehmens mit 74 Büros in 69 Ländern heißt. Mit über 25 Jahren Erfahrung in der Reise- und Kreuzfahrtbranche bringe Fecke fundierte Kenntnisse in den Bereichen Vertrieb, Marketing und strategische Entwicklung mit, sowie ein weiterreichendes Netzwerk in der Branche. Fecke war zuvor in Vertriebs- und Führungspositionen bei Travelport, Avis Rent a Car, Sabre und RCL Cruises tätig und vertrat als Secretary General der Cruise Lines International Association CLIA in Brüssel die Interessen der europäischen Kreuzfahrtindustrie.

Unter seiner Leitung soll das Dienstleistungsportfolio für Kreuzfahrt-Unternehmen, das u.a. Repräsentanz-, Sales-, Marketing- und PR-Services sowie Marktforschung, Markenentwicklung und Eventmanagement umfasst, ausgebaut werden.

Nachfrage nach Kreuzfahrten steigt

"Die Kreuzfahrtindustrie entwickelt sich weiter und damit auch die Erwartungen unserer Partner", erklärt Thomas Drechsler, COO Tourism, Aviareps. "Wir wollen mehr sein als nur eine Repräsentanz – unser Ziel ist es, Unternehmen als strategischer Partner weltweit dabei zu unterstützen, ihre Marke auszubauen, ihren Umsatz zu steigern und in neuen Märkten erfolgreich Fuß zu fassen. Toms Erfahrung sowohl auf Seiten der Kreuzfahrtunternehmen als auch auf Seiten der Verbände erweitert unsere Expertise im Kreuzfahrt-Bereich enorm, und wir freuen uns sehr, dass er ab sofort Teil unseres globalen Management-Teams ist."

Tom Fecke dazu: "Ich freue mich sehr, in einer Zeit zu Aviareps zu kommen, in der das Interesse an Kreuzfahrten wieder deutlich zunimmt. Die Kombination aus globaler Präsenz und starker lokaler Expertise, die Aviareps Kunden bietet, ist einmalig und eine ideale Voraussetzung für Kreuzfahrtgesellschaften, die international wachsen wollen. Ich freue mich auf die neue Herausforderung als Global Head of Cruise und werde eng mit den lokalen Teams und unseren Partnern zusammenzuarbeiten, um Kreuzfahrt-Marken dabei zu unterstützen, in ihren Zielmärkten zu wachsen, ihre Passagierzahlen zu steigern und neue Märkte zu erschließen."

Laut Aussendung von Aviareps lagen die Passagierzahlen der Kreuzfahrtindustrie im Jahr 2023 in allen Regionen weltweit 6,8% über denen von 2019 – ein deutliches Zeichen für die vollständige Erholung der Branche nach der Pandemie. Im Jahr 2024 erwirtschaftete der globale Kreuzfahrtmarkt 8,9 Mrd. USD und werde bis 2030 voraussichtlich 18,4 Mrd. USD erreichen. Dies entspreche einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 12,9% zwischen 2025 und 2030. Weltweit bereiten sich Kreuzfahrtunternehmen darauf vor, diese Nachfrage zu bedienen. Bis 2028 sind demnach 37 neue Schiffe in den Auftragsbüchern der Werften (Quellen: CLIA, Horizon). (red)