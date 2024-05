Hotel Astoria Wien nach Renovierung wieder geöffnet

Das elegante Haus eröffnet mit 125 neu gestalteten Zimmern (ab 200 EUR pro Nacht), einer großzügigen Lobby mit Bar und einem großen Frühstückssalon. Die neue 70 Quadratmeter große Beletage Suite ist mit einem Himmelbett, historischen Kaminen und originalen Wandspiegeln ausgestattet. Von den französischen Balkonen der sieben Junior Suiten eröffnet sich der Blick auf die Kärntner Straße. Die historischen Art Deco-Elemente des Hauses wurden bewahrt und die vorhandenen Möbel im klassischen Wiener Stil revitalisiert. Insgesamt investierte das Verkehrsbuero rund 15 Mio. EUR in den Umbau, so das Unternehmen in der Presseaussendung.

„Das Hotel Astoria Wien ist seit 111 Jahren ein Ort mit viel Persönlichkeit, individuellem Service und Wiener Charme. Wir freuen uns sehr, dass wir nach einer umfassenden Modernisierung und behutsamen Renovierung der Art Deco Substanz dieses traditionsreiche Haus unseren Gästen in neuer Pracht präsentieren dürfen“, erklärt Martin Winkler, Vorsitzender des Vorstandes des Verkehrsbueros.

Astoria Bar: Zeitreise in die 1920er Jahre

In der neuen Astoria Bar in der eleganten Lobby sollen sich das Wiener Publikum und Hotelgäste gleichermaßen zu Hause fühlen. In der stilvollen Bar werden nebst Bar-Klassikern auch die hauseigenen Signature Drinks nach den historischen Originalrezepten des Hotels serviert. Zu einer Zeitreise in die mondänen 1920er Jahre laden „Kuss mit Liebe“ im Sherry Glas mit Cognac, Sherry Brandy und Creme de Cacao sowie der Cocktail „Strumpfband der gnädigen Dame“ im Martini Glas mit Patron XO Café, Crème de Cacao Blanc und Double Cream. Zudem gibt es mit raffierten Brötchen und einem hausgemachten Salonbeuschel klassische Wiener Schmankerl, die bereits vor 111 Jahren auf der Speisekarte des Hotels Astoria standen.

Gefrühstückt wird im geschichtsträchtigen Großen Salon. Auch beim Start in den Tag wird unter der kulinarischen Leitung von Peter Schimpl die Wiener Küche zelebriert: Kaiserschmarrn, Scheiterhaufen und Fiakergulasch gibt es am Buffet, zudem können á la Carte Frühstücksgerichte bestellt werden. Das Buffetfrühstück kostet 28 EUR, als Kennenlernspecial gibt es pro konsumiertes Frühstück ein zweites Frühstück gratis dazu. Eine Reservierung wird empfohlen.

Luxus und Eleganz seit 1912

Das Hotel Astoria Wien setzte bei seiner Eröffnung im Jahr 1912 neue Maßstäbe in Sachen Service und Design. Errichtet nach dem Vorbild des Waldorf Astoria in New York galt es damals als modernstes Hotel Wiens. Ein Doppelzimmer mit Bad und Toilette kostete 32 Kronen, das Dienerschaftszimmer konnte um 6 Kronen zugebucht werden. Das luxuriöse Hotel beherbergte zahlreiche AristokratInnen, Diplomaten sowie Opern- und Filmstars. Das besondere Flair der damaligen Zeit können Gäste heute exklusiv erleben. So wurde das ehemalige Direktionsbüro von Gustav Hanl, dem ersten Besitzer des Hotels Astoria, mit der komplett erhaltenen Jugendstilausstattung renoviert und steht nun für Meetings und private Dinner zur Verfügung. (red)