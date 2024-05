Krisenhinweise - powered by A3M für die Woche 19/20

Sieben Kontinente, 195 Länder, acht Milliarden Menschen: Unsere Welt steht niemals still. Tagtäglich bewegen unzählige Ereignisse die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Teilen des Planeten - Wahlen werden abgehalten, Proteste organisiert und neue Krisenherde tun sich auf. Viele der Geschehnisse gehen in der allgemeinen Informationsflut des digitalen Zeitalters oftmals unter, einige andere sind auch schlichtweg zu weit weg. Um den Überblick zu behalten, stellt Krisenfrühwarn-Experte A3M für uns wöchentlich eine Auswahl der wichtigsten Ereignisse zusammen.

Regionale Parlamentswahlen in Katalonien:

In der spanischen autonomen Gemeinschaft Katalonien werden am Sonntag, den 12.05., die vorgezogenen Wahlen zum Regionalparlament abgehalten. Auch Ex-Regierungschef Carles Puigdemont, der mittlerweile im belgischen Exil lebt, tritt trotz Haftbefehls an und kämpft so weiter für die Unabhängigkeit seiner Heimat. Aufgrund der generell angespannten Lage verschärfen die spanischen Behörden die Sicherheitsmaßnahmen rund um die Wahl – Proteste und mitunter auch gewaltsame Auseinandersetzungen sind dennoch nicht auszuschließen.

Präsidentschaftswahlen in Litauen:

Außerdem sind die Menschen in Litauen am Sonntag dazu aufgerufen, einen neuen Präsidenten zu wählen. Als klarer Favorit gilt der aktuelle Amtsinhaber Gitanas Nausėda, dem letzte Umfragen einen zweistelligen Vorsprung vor seinen Herausforderern attestieren. Speziell nach Verkündigung der offiziellen Ergebnisse werden die Sicherheitsbehörden im Land in erhöhte Alarmbereitschaft versetzt. In den größeren Städten ist im Rahmen der Wahl mit eventuellen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

Vierte Phase der Parlamentswahlen in Indien:

Am Montag, den 13.05., findet in Indien die vierte Phase der Parlamentswahlen statt. An diesem Tag wird in insgesamt 96 Wahlkreisen in 10 Bundesstaaten und Unionsterritorien gewählt, darunter in Andhra Pradesh, Bihar, Jammu und Kashmir, Jharkhand, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Telangana, Uttar Pradesh und Westbengalen. Hinsichtlich möglicher Proteste ist mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen.

Streik der Bauarbeiter in Deutschland:

Ebenfalls für Montag hat die Gewerkschaft IG Bauen-Agrar-Umwelt in Deutschland umfangreiche Arbeitsniederlegungen angekündigt. Der Bauarbeiterstreik soll in Niedersachsen beginnen und ab Dienstag flächendeckend auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet werden. Hintergrund ist die Zurückweisung eines kürzlich erfolgten Schlichterspruchs durch die Arbeitgeberseite. Sollte der Streik wie geplant durchgeführt werden, drohen einschneidende Auswirkungen für das Baugewerbe.

Busstreik auf Sizilien:

Die Busfahrer auf der größten italienischen Insel Sizilien haben für Donnerstag, den 16.05., zu einem großangelegten Streik aufgerufen. Besonders betroffen sind die Anbieter Segesta Autolinee Sicilibus, Etna Transporti und Interbus. Sollte der Streik wie geplant und mit hoher Beteiligung stattfinden, ist mit erheblichen Einschränkungen im örtlichen Nahverkehr zu rechnen. Reisende sind angehalten, dies bei ihrer Planung entsprechend zu berücksichtigen.

