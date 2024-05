HX: Neue Norwegen-Expedition ab Winter 2026:

Die achttägige Expedition findet ausschließlich nördlich des Polarkreises statt. Inspiriert von „Friluftsliv“, dem norwegischen Konzept vom „Leben in der freien Natur“, biete die Reise tiefe Einblicke in die Naturwunder und das reiche kulturelle Erbe Norwegens, so HX in einer Pressemitteilung.

„Seit unserer ersten Expedition im Jahr 1896 in Norwegen bietet HX unseren Gästen die Möglichkeit, einige der unglaublichsten und entlegensten Orte der Erde zu erkunden“, sagt Alex McNeil, verantwortlich für das Expeditions-Produkt und das Gästeerlebnis bei HX. „Während wir unseren Horizont und das Angebot an Reisezielen in den letzten 128 Jahren erweitert haben, bleibt unser norwegisches Erbe bestehen. Wir freuen uns, dieses neue Reiseabenteuer vorzustellen, das unsere Wurzeln ehrt und unsere Expeditions-Expertise unterstreicht.“

Vier Regionen in Nordnorwegen

Die neue Expedition an Bord von MS Spitzbergen werde vier einzigartige Regionen in Nordnorwegen erkunden: die Lyngen-Alpen, Senja, die Lofoten und die Vesterålen. Geplant seien zehn Abfahrten von Januar bis März 2026. Start- und Zielhafen ist Tromsø. Die Gäste würden tief in die norwegische Kultur eintauchen und die spektakulären Winterlandschaften auf nie dagewesene Weise erleben können. Zu den drei maßgeschneiderten Erlebnissen würden ein Lagerfeuer in der Polarnacht, ein exklusiver Abend im Hurtigruten Museum in Stokmarknes und ein traditioneller skandinavischer Saunagang mit anschließendem Eisbad im Nordmeer gehören. Darüber hinaus beinhalte die Reise eine Vielzahl von Aktivitäten wie Kajakfahren, Walbeobachtung, Naturwanderungen, alpine Trekkingtouren, Schneeschuhwandern, Besuche in lokalen Küstengemeinden und Skitouren, um ein abwechslungsreiches Abenteuer zu gewährleisten, so die Reederei weiter.

Abenteuer All-Inclusive

Mit Platz für 160 Gäste schaffe MS Spitsbergen eine intime und entspannte Atmosphäre. Das Expeditionsschiff erreiche dank der geringen Größe Orte, an die andere Schiffe nicht gelangen können. Das Schiff biete skandinavisches Dekor, komfortable Kabinen, eine große Auswahl öffentlicher Bereiche mit bodentiefen Fenstern, um die vorbeiziehende Landschaft zu beobachten, eine Aussichtsplattform, ein Science Center und zwei Restaurants.

Die All-Inclusive-Expedition beinhalte drei Mahlzeiten täglich sowie Getränke, Kaffee, Tee und Softdrinks über den ganzen Tag hinweg, den Zugang zur Sauna, zum Whirlpool, dem Fitnesscenter und dem Science Center. Das Paket umfasse auch Trinkgelder, tägliche Ausflüge, Expeditionsausrüstung, eine Wasserflasche, WLAN sowie professionelle Fotos der Reise, die vom Bordfotografen aufgenommen werden.

Nordlicht-Versprechen

Mit acht Tagen nördlich des Polarkreises und langen Winternächten ohne Lichtverschmutzung erleben Gäste die idealen Bedingungen, um die Nordlichter zu sehen. Mit dem Nordlicht-Versprechen von HX erhalten die Gäste, falls während der Expeditions-Seereise keine Nordlichter gesichtet werden, einen Reisegutschein im Wert von bis zu 1.200 EUR pro Person für eine weitere HX-Reise. (red)