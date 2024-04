Viva Cruises nimmt Kurs auf die Seine

An drei Terminen im November verwandelt sich die renovierte Viva Gloria in ein schwimmendes Stadthotel und bietet Passagieren ein exklusives Paris-Erlebnis. Das Flussschiff liegt direkt in der Nähe des Eiffelturms vor Anker, Gäste können von dort aus die französische Hauptstadt ausgiebig erkunden. Die neuen viertägigen Paris-Kurzreisen beinhalten zudem eine Panorama-Stadtrundfahrt durch Paris, ein weiterer Ausflug kann optional hinzugebucht werden, etwa eine Fahrt durch Paris und Pere Lachaise in einer Ente, dem französischen Autoklassiker.

Adventsreisen auf der Seine

Anfang Dezember heißt es für die Viva Gloria dann „Leinen los!“, das Schiff bricht von Paris aus zu neuen Winterkreuzfahrten auf der Seine auf. Wahlweise fünf, sechs oder sieben Nächte verbringen Gäste an Bord und haben während der Reise Gelegenheit, die idyllischen Orte entlang der Seine kennenzulernen. So gehört zum Beispiel das malerische Les Andelys zur Reiseroute, ebenso wie die normannische Hauptstadt Rouen, wo das Schiff über Nacht bleibt und den Passagieren genug Zeit für Ausflüge bietet, zum Beispiel, um auf den Spuren der heldenhaften Jeanne d'Arc zu wandeln. Je nach gewählter Route kann auch Station in Poissy, Conflans oder Vernon gemacht werden.

Zwei Ausflüge im Preis integriert

Die neuen Winterkreuzfahrten starten und enden jeweils in Paris, Gäste haben hier mindestens drei volle Tage Zeit, um die französische Hauptstadt ausgiebig zu erkunden und die besondere Atmosphäre des Jahresendes zu spüren, ob vor dem beleuchteten Eiffelturm, bei einem heißen Rotwein auf dem prachtvollen Weihnachtsmarkt auf der Champs Elysees, in der prächtig geschmückten Galerie Lafayette oder beim Blick von Riesenrad auf dem Place de la Concorde. Zwei hochwertige Ausflüge im Wert von mehr als 200 EUR pro Person sind auf den neuen Reisen bereits inkludiert, eine Panorama-Bustour durch Paris sowie der Besuch eines UNESCO-Weltkulturerbes, je nach Reise entweder des Schlosses und Parks von Versailles oder des Schlosses Chantilly. Und natürlich können auch weitere optionale Ausflüge hinzugebucht werden.

All-inclusive-Unterhaltung

Wieder an Bord sorgt ein französisches Entertainmentprogramm aus Musik und Kunst, inspiriert von den Pariser Stadtteilen, für das nötige Lokalkolorit. Außerdem erwartet Gäste das Viva Cruises All-inclusive-Paket: Darin ist nicht nur das reichhaltige Frühstück, Mittagessen sowie ein mehrgängiges Abendessen enthalten, auch alle alkoholischen Getränke - ob aus der eigenen Minibar, der Lounge oder in der französischen Weinbar Vino Vino am Heck des Schiffes bestellt, gehören dazu. Auf der Kabine wartet zur Begrüßung eine Flasche Sekt und im Badezimmer können Gäste die exklusiven Pflegeprodukte der Marke Rituals nutzen. (red)