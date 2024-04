Oceania Cruises: Neue Mittelmeerabfahrten für 2025

Die beiden luxuriösen Boutiqueschiffe Marina und Nautica werden 2025 zu besonderen Reisen im Mittelmeer, in der Ägäis und in der Adria aufbrechen. Zu den Zielen der neuen Routen zählen Jet-Set-Orte wie Monte Carlo, Cannes, Positano und Sorrent genauso wie versteckte Perlen wie Tirana und Sarande in Albanien, Trapani auf Sizilien, Calvi und Propriano auf Korsika und Sibenik in Kroatien. „Oceania Cruises ist zu Recht für seine originellen und fesselnden Routen bekannt, und unser Angebot an 2025 Mittelmeerreisen ist die perfekte Möglichkeit, eine der beliebtesten und aufregendsten Kreuzfahrtregionen der Welt ins Rampenlicht zu rücken“, sagt Frank A. Del Rio, President von Oceania Cruises. „Die Landausflüge für Abenteurer, Geschichtsinteressierte und Feinschmecker runden das Erlebnis ab.“

Die neuen Routen der Marina

Das 1.250-Gäste-Schiff Marina wird im Mai 2024 einer umfassenden Modernisierung unterzogen. Im Zuge dessen werden zwei neue Speiseangebote hinzukommen: Aquamar Kitchen, das neue, von Wellness inspirierte Restaurant, und die Trattoria, die abends unter freiem Himmel köstliche italienische Gerichte wie Pizza und Burrata serviert. Außerdem bietet eine erweiterte Eisdiele am Pool Milchshakes und Smoothies an. Alle Penthouse-Suiten und Badezimmer werden komplett neu gestaltet und die öffentlichen Bereiche des Schiffes aufgefrischt.

Routen-Beispiele 2025:

Von Barcelona nach Athen, 26. Mai 2025, 9 Tage: Barcelona, Valletta, Rhodos, Ephesus (Kusadasi), Übernachtung in Istanbul, Mitilini (Lesbos), Athen

Von Istanbul nach Athen, 16. Oktober 2025, 11 Tage: Eine Übernachtung in Istanbul, Pergamon (Dikili), Bodrum, Ephesus (Kusadasi), Santorin, Rhodos, Limassol, Marmaris, Heraklion (Kreta), Mykonos, Athen

Von Athen nach Barcelona, 27. Oktober 2025, 11 Tage: Athen, Split, Kotor, Korfu, Katakolon, Messina (Sizilien), Valletta, Tunis, Palma de Mallorca, Barcelona

Von Athen nach Santa Cruz de Tenerife, 27. Oktober 2025, 21 Tage: Athen, Split, Kotor, Korfu, Katakolon, Messina (Sizilien), Valletta, Tunis, Palma de Mallorca, Barcelona, Malaga, Sevilla (Cadiz), Casablanca, Agadir, Arrecife (Lanzarote), Las Palmas de Gran Canaria, Funchal (Madeira), Santa Cruz de la Palma, Santa Cruz de Tenerife.

Die neuen Routen der Nautica

Die elegante Nautica bietet Platz für 670 Gäste, die von 400 Besatzungsmitgliedern an Bord verwöhnt werden. Das Boutiqueschiff verfügt über eine luxuriöse und bequeme Einrichtung sowie Decks aus feinstem Teakholz, maßgefertigte Stein- und Fliesenarbeiten, vier Restaurants, das Aquamar Spa + Vitality Center, acht Lounges und Bars sowie ein Casino.

Routen-Beispiele 2025:

Von Istanbul nach Athen, 27. Juli 2025, 12 Tage: Istanbul, Pergamon (Dikili), Izmir, Samos, Bodrum, Rhodos, Antalya, Alanya, Limassol, Kos, Heraklion, Santorin, Athen

Von Athen nach Rom, 8. August 2025, 14 Tage: Athen, Dubrovnik, Kotor, Bari, Valletta, Tunis, Trapani (Sizilien), Porto Cervo (Sardinien), Propriano (Korsika), Monte Carlo, Portofino, Florenz / Pisa (Livorno), Rom

Von Athen nach Valletta, 11. September 2025, 14 Tage: Athen, Mykonos, Mitilini (Lesbos), Bozcaada (Troja), Übernachtung in Istanbul, Ephesus (Kusadasi), Marmaris, Antalya, Limassol, Rhodos, Santorin, Heraklion (Kreta), Valletta

Weitere Informationen unter: www.OceaniaCruises.com (red)