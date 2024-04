FTI & AUA: Einladung zum Bowling Abend

Interessierten Agents wird am 15. Mai in Linz sowie am 16. Mai in Wien ein informativer Abend inklusive sportlichem Vergnügen geboten. Darüber hinaus erwartet die Teilnehmenden ein Dinner sowie Zeit zum Netzwerken in entspannter Atmosphäre.

Details zum Event-Programm:

18:30 Uhr: Dinner & News von FTI und Austrian Airlines

20:00 Uhr: Bowling

ab 22:00 Uhr: Gemütlicher Ausklang des Abends

Termine im Überblick:

Linz - 15.05.2024:

Location: OceanPark PlusCity, Pluskaufstraße 7

Parkhaus A , Eingang bei den Kinokassen 4061 Pasching

Wien - 16.05.2024:

Location: OceanPark Wien, Millennium City, Handeslkai 94-96

Parkhaus 2 (3 Stunden gratis parken), 1200 Wien

Achtung: Limitierte Teilnehmeranzahl - schnell sein lohnt sich.

Anmeldung unter: www.ftigroup-service.at/mein-agentur-bereich/veranstaltungen/themenevents (red)